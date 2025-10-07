連日の史上最高値更新です。きょうの東京株式市場で、日経平均株価は史上最高値を更新して取引を終えました。背景には、自民党の高市新総裁が掲げる積極財政路線で景気が上向くとの見方が広がったことがあり、県内の証券会社でも顧客からの問い合わせが増えています。



今月4日、自民党総裁選で高市早苗新総裁が選出されました。週明け、きのうの東京株式市場では日経平均株価は上げ幅が一時2300円を超えるなど大きく値を上げ、史上最高値を更新しました。





今日の終値は、きのうに比べ6円12銭高い4万7950円88銭となり、連日の史上最高値更新です。みずほ証券富山支店 吉田修一支店長「今回、やはり高市さんが当選した、総裁にというのが非常にサプライズだった。高市さんが掲げている財政拡張路線だったりとか、積極的な金融政策だったりというものを非常に好感してる動きになってるのかなというふうに思います」高市新総裁は積極財政を訴えるとともに、緩和的な政策を維持して景気の下支えを優先する意向を示していて、これが買い材料となりました。記者「今後伸びる分野は？」吉田支店長「成長分野への支援強化っていうのは、かなり見込まれているので。代表的なとこで言うとAIだったり、半導体、エネルギー、デジタル産業、この辺のところというのは、やはり日本企業の収益構造を改善させる。イノベーション促進が評価されやすいということで非常に支援強化が見込まれている。ものづくりのまち富山なので、そういう意味では、今後のそういった政策に今、特に取り組んでいるスタートアップなんかもすごく積極的に取り組んでいる県なので、期待感は高市さんになったことであるのかなというふうには期待しています」今年の日経平均株価は、トランプ関税の影響で4月に一時大きく下落しました。その後、持ち直し、参議院選挙直後の7月23日から4万円台をキープ。若干の一進一退はあったものの、上昇傾向が続き、連日の史上最高値更新につながっています。吉田支店長「ここからの責任ある積極財政とか戦略的な財政出動というような中身を見ていけば、非常にこれからも期待できる動きになるのかなというふうに思っております。（日経平均株価）5万円っていうのは本当に実際見えてきたのかなと。年度内という言い方をすると来年の3月までのところでいま4万8000円超えてるので、そんな大きな値幅ではないということでありますけど」高市総裁は、経済政策に力を入れるとしています。物価高対策や賃金上昇のための政策についてもどのように実行し、私たちの暮らしをどう改善していくのか、注目していきたいと思います。