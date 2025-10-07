¿¨¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ÄÌ¥ÏÇ¤Î¥Ð¥¹¥È¥È¥Ã¥×¤ò¸Â³¦É½¸½¡¡¾×·â³ÑÅÙ¤Î½ãÇò¥Ï¥¤¥ì¥°¡¡£É¥«¥Ã¥×Èþ½÷¤¬20Âå¥é¥¹¥È¤Î¿§µ¤¤òÂçÊü½Ð
¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡¦Å·ÌÚ¤¸¤å¤ó¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿½¸¡ØÅ·ÌÚ¤¸¤å¤ó¼Ì¿¿½¸¡¡¤¢¤Þ¤Ý¤Á¡Ù¡Ê»£±Æ¡§LUCKMAN¡¢ÀÇ¹þ¤ß3960±ß¡¢A4È½112¥Ú¡¼¥¸¡¢¾®³Ø´Û¡Ë¤¬¡¢Å·ÌÚ¤µ¤ó¤Î30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë2025Ç¯10·î16Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£149¥»¥ó¥Á¡¢I¥«¥Ã¥×¤Î¡Ö´ñÀ×¤Î2¼¡¸µ¥Ü¥Ç¥£¡×¤ò¸Ø¤ê¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ä½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤ÎÅ·ÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ6ºîÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï¡¢¿È¤â¿´¤âÁ´²òÊü¤·¤Æ20Âå¥é¥¹¥È¤Î¿§µ¤¤òÂçÊü½Ð¡£»ïÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿§µ¤¤¬¥À¥ÀÏ³¤ì¤ÎÅ·ÌÚ¤¸¤å¤ó¤µ¤ó
»£±ÆÃÏ¤ÏÂæÏÑºÇÆîÃ¼¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¡¦º¦Ãú¡Ê¥±¥ó¥Æ¥£¥ó¡Ë¡£¾ï²Æ¤ÎÂÀÍÛ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Å·ÌÚ¤µ¤ó¤Ï10Ãå°Ê¾å¤Î¿åÃå¤ä²¼Ãå»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¥ª¥È¥Ê¤Î¿§µ¤¤ò¤Õ¤ê¤Þ¤¤Þ¤¹¡£Çòº½¤Î¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤Ï¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥é¡¼¤Î¶Ë¾®¥Ó¥¥Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥×¡¼¥ë¤Ç¤Ï¥·¥Ã¥¯¤Ê»°³Ñ¥Ó¥¥Ë¡¢¤½¤·¤ÆÍ¼Êë¤ì¤Î³¤ÊÕ¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿Çò¤Î¥Ï¥¤¥ì¥°¿åÃå¤Ï¾×·âÅª¤È¤â¤¤¤¨¤ë³ÑÅÙ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¹âµé¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢Á°¤«¤é¸å¤í¤«¤é360ÅÙ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤äÌë¤Î³¹¤òÊâ¤¯¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÉ½¾ð¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£ºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡Ö¥Ð¥¹¥È¥È¥Ã¥×¤Î¸Â³¦É½¸½¡×¤Ø¤ÎÄ©Àï¡£¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥×¡¼¥ë¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢²áµîºî¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¶ÃÏ¤òÀÚ¤êÂó¤¤Þ¤·¤¿¡£»×¤ï¤º»ØÀè¤Ç¿¨¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¤½¤ÎÀèÃ¼¤Ï¡¢Ì¥ÏÇ¤Î¥·¥§¥¤¥×¡£¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¥«¥Ã¥È¤¬ËþºÜ¤ÎºÇ¹â·æºî¤Ç¤¹¡£
Å·ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢6ºýÌÜ¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤â¡Ö´°àú¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Û¤ÉÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¸Â³¦¤Î¤Ê¤¤¿·¤·¤¤É½¸½¤¬¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯»£±Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿º¢¤Î¡¢¤Þ¤Àà²ÄÇ½À¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿á¼«Ê¬¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÅÙ½Ð²ñ¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê ¡Ä¡Ä ¤½¤ó¤Ê´¶³Ð¤µ¤¨¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À©ºî¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥Á¡¼¥à¡£»£±Æ¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤â±ß³ê¤Ç¸úÎ¨Åª¡¢Ã¯°ì¿Í¤È¤·¤Æ¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢²¹¤«¤Ê¶õµ¤¤¬¸½¾ì¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢³¤¤Î¥·¡¼¥ó¡£±ó¤¯¤«¤é¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤Ç²Ä°¦¤¤ÊÔ½¸¤µ¤ó¡¢»ä¤Î°ìÈÖ¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¢¤ê°¦¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¡¢Æ±¤¤Ç¯¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÍ¥¤·¤¤´ãº¹¤·¤Ë¡¢»×¤ï¤ºÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í¼Æü¤ÏÈþ¤·¤¯¡¢À²¤ì´Ö¤Ð¤«¤ê¤ÎÅ·¸õ¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¡¢É÷¤Þ¤Ç¤â¤¬Ì£Êý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î½¸ÃÄ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿¤³¤È¡¢¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¶¦¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¡¢Çï¼ê¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æº£¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¹¬¤»¤Ê»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤Ç¤¹¤Í¡© ¨¡¨¡ ¤½¤ÎÅú¤¨¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤¬¡¢Ã¯¤«¤Î¿´¤Ë¤½¤Ã¤ÈÆÏ¤¯°ìºý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ·ÌÚ¤¸¤å¤ó¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¥ë¡Û
¤¢¤Þ¤¡¦¤¸¤å¤ó¡¡1995Ç¯10·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹149cm¡¢£Â95£×59£È93¡¡2013Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤òÃæ¿´¤Ë½÷Í¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌöÃæ¡£¸ø¼°X¡¡@jun_amaki¡¡¸ø¼°Instagram¡¡@jun.amaki