魚沼市の越後駒ヶ岳で7日、身元不明の男性が発見され、救助されましたが約2時間後、死亡が確認されました。



死亡したのは身元不明の男性で、年齢不詳、身長170センチくらいで短髪、迷彩柄の長袖シャツと茶色の膝丈ズボンを着用していたということです。



越後駒ヶ岳では、ことし9月27日午後、2人の男性がロッククライミングに来ていて、同伴者がロッククライミング中に滑落し、その後、連絡がとれなくなったと110番通報がありました。





通報したのは同行していた埼玉県から来ていた20代の男性で、この男性にケガはなく、行方の分からなくなった同伴者で東京都の50代の男性について、警察と消防が9月28日から捜索、救助活動を行っていました。その後、10月2日に民間の山岳救助隊が行方不明になった男性を捜索していたところ、現場付近で身元不明の男性を発見しました。発見された場所は岩壁と雪の間で、男性に意識はなかったといいます。10月7日午後、民間の山岳救助隊などが身元不明の男性を発見場所から引きあげて、県警航空隊がヘリコプターで収容しましたが、その後、死亡が確認されました。警察によりますと死亡した身元不明の男性は頭部の損傷が激しく、身元の分かるものもないということですが、服装などから、捜索していた50代の男性の可能性があるとみて、調べています。