【義実家は運動会ダメ？】夫と義両親の気遣いに涙。身勝手だった自分を反省＜第12話＞#4コマ母道場
子どもの行事は、年に一度きりの尊いものです。ましてやそれが「はじめて」の行事であれば、親と同じくらい祖父母も楽しみにしているのかもしれません。そんな誰もが大切にしたい「はじめての運動会」でトラブル勃発です！
第12話 心の底から反省
【編集部コメント】
コウタさんも義両親も、エリさんの気持ちを思いやってくれていました。孫のはじめての運動会を楽しみにしていただろうに、義両親はエリさんが受けたショックを思って遠慮しようとしてくれたのです。自分たちの気持ちをしまって相手の気持ちを大切にする……そんな義両親の思いやりにエリさんも思わず涙しています。コウタさんに向かって、エリさんは心からの謝罪をしたのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
