浜崎あゆみが10月6日、自身のInstagramを更新。豪華ゲストが多数駆けつけたバースデーパーティーの様子を公開している。

10月2日に誕生日を迎えた浜崎あゆみ。最初の投稿では、「BD Partyの司会進行はなんと、さらば青春の光さんでした スタートからゲストの皆様ブチ上がり(わたしは呼び込みで噛まないようにと前日お風呂で何回もさらば青春の光さんて連呼してました)」と報告し、カウボーイハットに金髪ロングヘア、デニムコーデのカウガールファッションの浜崎とお笑いコンビ・さらば青春の光との3ショットや、森田哲矢からプレゼントをもらっての2ショットなどを投稿した。

ほかにも、お見送り芸人しんいち、ハリウッドザコシショウらが誕生日に駆けつけ、千鳥、キンタロー。、氣志團、オラキオ、仲里依紗＆中尾明慶夫妻からビデオメッセージが届いたという。「写真最後は締めの一言の貫禄が総合監督でしかない山内さん笑たくさんのサポートありがとうございました」とかまいたち・山内健司との2ショットを披露し、誕生日を祝ってくれた多くの有名人たちに感謝した。

続けての投稿では、「AスタッフがわたしをBD partyバージョンに作り上げてくれました いつも可愛くしてくれて有難うございます」と、デニムのカウガールスタイルの浜崎の乾杯ショットや、テキーラを持って踊る姿の動画を披露した。

最新の投稿では、「マサから誕プレもらったけど、こわくて着けれまへーん！笑」と、前日に誕生日を祝節しに浜崎が花束を持って駆けつけたavex松浦勝人会長から高価なものをプレゼントされたようで、2人でカメラに向かい浜崎はギャルポーズを決めたリール動画を投稿するなど、豪華絢爛な誕生日パーティーの様子を伝えた。

コメント欄には「めちゃくちゃ豪華すぎるパーティーだね 写真から楽しそうなのが伝わる」 「47歳に見えない！」など、豪華絢爛なパーティーや笑顔に溢れた浜崎の姿に多くの声が寄せられた。

（文=本 手）