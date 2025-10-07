¡Ö¤½¤ê¤ã¡Ä¡×ÈþµÓÂç¾Þ¤òÇ¼ÆÀ¼õ¾Þ!?¤Ù¤é¤Ü¤¦½Ð±é¤Î18ºÐà¾×·â¥ß¥Ëá¹ø³Ý¤±¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¿¹¹âÀéÎ¤¤µ¤ó¤â¡Ä·§ËÜ¤ÏÈþµÓ²¦¹ñ¤Ê¤ó¤ä¤í¤«¡©¡×
¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥½¥Õ¥¡¤Ë¹ø¤«¤±¡Ä
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö18ºÐ½÷Í¥¤¬ÈþµÓÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡Ä¡£ËÜÎÎÈ¯´ø¤ÎÄ¶¥ß¥Ë¾æ¤ËÇ®»ëÀþ¤¬¤½¤½¤¬¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÂè21²ó ¥¯¥é¥ê¡¼¥ÎÈþµÓÂç¾Þ2025¡¡¥Æ¥£¡¼¥óÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤ÏÃæÅçÎÜºÚ(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¡£
¡¡¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Þ¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â»ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëµÓ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢6Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡¹õ¤Î¥·¥Ã¥¯¤Ê¥ß¥Ë¾æ¥É¥ì¥¹¤Ë¥Ò¡¼¥ë¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤òÊÒ¼ê¤Ë¥½¥Õ¥¡¤Ë¹ø³Ý¤±¤¿Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£¤½¤ê¤ãÀäÂÐÈþµÓ¤À¤â¤ó¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÈó¾ï¤ËÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¿¹¹âÀéÎ¤¤µ¤ó¤âÈþµÓ¤ä¤Ã¤¿¤··§ËÜ¤ÏÈþµÓ²¦¹ñ¤Ê¤ó¤ä¤í¤«¡©¡×¡Ö·ò¹¯Åª¤ÊµÓ¤ÇÎÉ¤¤¤è¤Í¡ª¼õ¾Þ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÃæÅç¤ÏNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ÇµÈ¸¶¤Ç¤âºÇ²¼ÁØ¤Î¡ÖÆóÊ¸»ú²°¡×¤ËÅ¾Íî¤·¤¿½÷Ïº¡Ö¤Á¤É¤ê¡×¤ÎÌ¾¤Ç°ìÅÙ½Ð±é¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÊª¸ì¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢5Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡ÖÆóÊ¸»ú²°¡×¤Î½÷¾¡Ö¤Ï¤Þ¡×¤È¤·¤ÆºÆÅÐ¾ì¤ò²Ì¤¿¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£