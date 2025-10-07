¡Ö¤¨¡©Ì¼¤µ¤ó¤Ê¤Î¡©¡×Êì¤ÏÅÁÀâ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¢Éã¤Ï¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡Äà¿Æ»Ò¶¦±éá¤Ç¤âÏÃÂê¤Î18ºÐ¥¿¥ì¥ó¥ÈàÀ®Ä¹»Ñá¤Ë¡Ö»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¡×
¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¡ª
¡¡Éã¤Ï¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÇÊì¤Ï¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ä¡£18ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤Îà¥Æ¥ì¥Ó½Ð±éá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã»²ÎÈÖÁÈ¡ÖNHKÃ»²Î¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï²£ÅÄ¿¿»Ò¡£¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤éÈ¾Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤òÄÌ¤·¤ÆËè·î¤¤¤¯¤Ä¤«¼«Ê¬¤Ç¤âÃ»²Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥°¥Ã¤È»ëÌî¤¬¹¤¬¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð¥Ñ¥Ñ¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¨¡©Ì¼¤µ¤ó¤Ê¤Î¡©¡©¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ê¤¡¡ª¡ª¤¹¤´¤¯¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¿¿»Ò¤ÎÉã¤Ï²£ÅÄ¿¿°ì(53)¤ÇÊì¤Ï¡¢90Ç¯Âå¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡ÖÅìµþ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥É¡¼¥ë¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë·ê°æÍ¼»Ò(51)¡áÂçÊ¬¸©½Ð¿È¡£7·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÍÙ¤ë!¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¤Ï¡¢¿¿»Ò¤ÈÍ¼»Ò¤¬¿Æ»Ò¤Ç¶¦±é¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£