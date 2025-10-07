¡Ö¥¢¥á¼Ö¤È¤«¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¡Ä¡×Ä¹Þ¼¹äà¿Â»Î¤Î¾è¤ë¼Öá²ñ¾ìÆþ¤ê¤ËÁ¢Ë¾¤ÎÀ¼¡Ö¤µ¤¹¤¬·»µ®¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ÆÈ¿Â§¤Ç¤·¤ç¡×
¡Ö¤½¤²¤ó¤è¤«¼Ö¤Ë¡×¹âµé¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡69ºÐÂçÊª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È²ñ¾ìÆþ¤ê¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¡¡½éÆü7500¿Í¡ª¡ªÅÜÅó¤Î¤è¤¦¤Ê¹ä¥³¡¼¥ë¤¬¤ï¤¤ª¤³¤ë¡ª¤¤¿¤¾¤¤¿¤¾¤¤À¤¾¡ª¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤Î¤ÏÄ¹Þ¼¹ä(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¡£
¡¡Ä¹Þ¼¤Ï1Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Âçºå¡¢¼¯»ùÅç¡¢Ì¾¸Å²°¡¢²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖTSUYOSHI NAGABUCHI 7 NIGHTS SPECIAL in ARENA 2025¡×¤Î¥Ä¥¢¡¼½éÆü¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö²÷À²¤ÎÂçºå¤Î³¹¤òµ¤Ê¬ÎÉ¤¯¼Ö¤òÁö¤é¤»¤ÆÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤ØÆþ¤Ã¤¿¡ª¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óDBS V12¡¡µ¤Ê¬¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¼¡ª¡×¤È2ÆüÌÜ¤Î²ñ¾ìÆþ¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤âÊó¹ð¡£°¦¼Ö¤Î¡Ö¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óDBS V12¡×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö·»µ®¡¢ÎÉ¤¤¼Ö¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¤¥±¤ª¤¸¡×¡Ö½õ¼êÀÊ¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ÆÈ¿Â§¤Ç¤·¤ç¡×¡ÖÍèÀ¤¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¼Ö¾è¤ê¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¾¡¼ê¤Ë¥¢¥á¼Ö¤È¤«¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖºÇ¿·¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤¿¤éDBS¡ª¡ª¤µ¤¹¤¬·»µ®¥»¥ó¥¹ÎÉ¤¤¡×¡ÖÉã¤Á¤ã¤ó¤½¤²¤ó¤è¤«¼Ö¤Ë¤Î¤ì¤Ð¤á¤À¤Ã¤É¡×¡Ö¥¢¥¹¥È¥ó¤Ï¿Â»Î¤Î¾è¤ë¼Ö¡×¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£