´°Á´Éü³è¡ªºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡³èÆ°µÙ»ß¤«¤é7Ç¯¤ò·Ð¤Æ¥É¥é¥Þ¤Ç´°Á´Éü³è¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦ºä¸ý·ûÆó(49)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µ¶¥ÎØÁª¼ê¡¦ÃæÌî¹À°ì¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ç¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¢¥ë¥«¥ó¥·¥§¥ë¡×¼ÒÄ¹¤ÎÃæÌî¾°Èþ¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Öºä¸ý·ûÆó¤µ¤ó¤È¤ªÃç´Ö¤µ¤ó¤È²ñ¿©¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¡Öº£Ìë¤Ï¡¡¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤ÊÇÐÍ¥¤µ¤óàºä¸ý·ûÆó¤µ¤óá¤È¼ç¿Í¡×¤Èºä¸ý¤ÈÉ×¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ªÉã¤µ¤Þ¡¡ºä¸ýÀ¬¥Ë¤µ¤ó¤È¼ç¿Í¤ÏÆ±¶¿¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ºä¸ý¤ÎÉã¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Îºä¸ýÀ¬¥Ë¤µ¤ó¤ÈÃæÌî¹À°ì¤µ¤ó¤¬Æ±¤¸Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºä¸ý¤Ï2018Ç¯¡¢ÆÃÄê¼À´µ¡ÖÆÃÈ¯ÀÂçÂÜ¹üÆ¬²õ»à¾É¡×¤Î¤¿¤á·ÝÇ½³èÆ°¤ÎÌµ´ü¸ÂµÙ»ß¤òÈ¯É½¡£Ä¹¤¤ÀÅÍÜ¤ò·Ð¤Æ2023Ç¯¤ËCM½Ð±é¤ÇÉüµ¢¤·¡¢º£Ç¯6·î¤Þ¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÂ³¡¦Â³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡×¤Ë½Ð±é¤·´°Á´Éü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ö»ä¤âÆ±¶¿¤Ç¤¹¡¡¤¤¤Ä¤«¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªÂÎ¤Ï¤â¤¦Âç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Î»ö¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£