¡Ö³¤¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤·Ê¿§¡×Á¥¤Î»Å»ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ø¤Ö¡¢¾®³ØÀ¸¤¬¥Õ¥§¥êーÂÎ¸³¾èÁ¥¡Ú¿·³ãŽ¥Â¼¾å»Ô¡Û
¾®³ØÀ¸¤ËÁ¥¤Î»Å»ö¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¥Õ¥§¥êーÂÎ¸³¾èÁ¥¤¬Â¼¾å»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼¾å»ÔÎ©¿ÀÇ¼¾®³Ø¹»¤Î5Ç¯À¸¤È6Ç¯À¸¡¦58¿Í¤¬¾è¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢°ÀÅçµ¥Á¥¤Î¡Ø¥Õ¥§¥êー ¥Ë¥åー¤¢¤ï¤·¤Þ¡Ù¡£ÂÎ¸³¾èÁ¥¤Ï¡¢Ì¤Íè¤ÎÁ¥°÷¤ò°é¤Æ¤¿¤¤¤ÈÁ´ÆüËÜ³¤°÷ÁÈ¹ç¤Ê¤É¤¬´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á¥¤òÁà½Ä¤¹¤ëÁàÂÉ(¤½¤¦¤À)¼¼¤Ç¤Ï¡¢µ¥Å«¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¤ê¤È¾èÁÈ°÷¤Îµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÉ¤ì¤ëÁ¥Æâ¤Ç¡¢²ÙÊª¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥íー¥×¤Î·ë¤ÓÊý¤âÂÎ¸³¡£ÂÎ½Å¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤Û¤É¤±¤Ê¤¤·ë¤ÓÊý¤Ë¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½Ìò¤Î¹Ò³¤»Î¤¬¡Ö³¤¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤·Ê¿§¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È»Å»ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¤È¡¢»ùÆ¸¤Ï¶½Ì£¿¼¤¯Ê¹¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»ùÆ¸
¡ÖÁ¥¤ÎÆâÉô¤Î¹½Â¤¤¬¤È¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£Æü¤³¤³¤ÇÃÎ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¡×
¢£»ùÆ¸
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¥Õ¥§¥êー¤ÎÃæ¤ò¿§¡¹¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡£¡×
¢£»ùÆ¸
¡ÖÁ¥¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¡×
¢£Á´ÆüËÜ³¤°÷ÁÈ¹ç ÅÄÃæ¿°ìÁÈ¹çÄ¹Âå¹Ô
¡Ö»ä¤â¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤ËÂÎ¸³¾èÁ¥¤ò¤·¤Æ¡¢Á¥¾è¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤È¤¤Î¹¥´ñ¿´¤È¤«¡¢(Á¥¤Î»Å»ö¤Ë)¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¤¬¤¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢7000¿Í°Ê¾å¤Î»ùÆ¸¤äÀ¸ÅÌ¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
