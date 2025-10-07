学生たちが、調理から接客まで店舗運営のすべてを行うレストランが、期間限定で石川県白山市のショッピングモールにオープンしました。

開店直前までメモを片手に、何やらつぶやく学生たち。



「ご来店ありがとうございます。本日は前菜、スープ、デザートと選べるメインメニューのコース料理でございます」





7日オープンしたこちらのレストラン。調理から接客まで、運営のすべてを学生たちが行うお店です。

「えいえい お～！」



国際ビジネス学院が実践教育のひとつとして、本物の商業施設で、学生たちが調理やおもてなしを実際に、お客さんに提供します。



調理を学んでいる学生が「能登半島地震・豪雨の復興支援と地産地消」というテーマで、コースのメニューを考案しました。

能登のハーブを使った前菜や能登豚をはじめとした、地元の食材をふんだんにつかったメニュー。



売り上げの一部は、被災地の支援にも充てられます。



教室とは違う実践の場に、学生たちは緊張の連続です。

接客担当の学生：

「調理の方がすごい考えて作られたメニューだから、私たちもちゃんとメニューの内容とか伝えたいんで、メモして答えています」



来店客は：

「すごくおいしかった。お肉もね、おいしかったし、食べるのに一生懸命、おいしいので」

調理担当の学生：

「きょうは注文いただいた順で出しているので、どこがいって、どこがいっていないかっていうのが、すごくごちゃごちゃになってしまって、厨房でもそれで焦りがきょうあったので、そこが大変だ ったかなと思います」



国際ビジネス学院・清川 裕 副理事長：

「現場に出たときに、自分たちも一役を担えるような、一つの切っ掛けづくりになってもらえるとうれしいなと思います」

この学生レストランは、来年1月までの期間限定での営業です。