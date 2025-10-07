¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡Ö¸øÌÀÅÞ¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¡×¡¡Ï¢Î©ÏÈÁÈ¤ß¤Î³ÈÂç¤Ë¿µ½Å»ÑÀª
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï£·Æü¤Ë³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©°Ý»ý¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤È²ñÃÌ¡£¼«¸ø¤Ë¤è¤ëÏ¢Î©À¯¸¢¤Î¶¨µÄ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡¶ÌÌÚ»á¤Ï¡Ö¤³¤ìÍ¿ÅÞ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÌîÅÞ¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢³§¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤«¤ì¤ëÏ¢Î©¤ÎÏÃ¤â¤Ç¤¹¤Í¡¢¸øÌÀÅÞ¤µ¤ó¤¬¡ÊÏ¢Î©À¯¸¢¤Ë¡ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤¦¤Á¤¬²¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡Ê²áÈ¾¿ô¤Ë¡ËÂ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¸øÌÀÅÞ¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È»ä¸«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÉôÊóÆ»¤Ç¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬Ï¢Î©Æþ¤ê¤¹¤ë¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤Æ¼«Ì±Â¦¤¬³ÕÎ½¥Ý¥¹¥È¤òÄó¼¨¤·¤¿¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ï¤³¤ÎÆü¸áÁ°¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿Ï¢¹çÂç²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¤´¿´ÇÛ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â·ë¹½¤À¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï°ìÀÚ´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼ç¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÏ¢¹ç¤ÏÎ¾ÅÞ¤ÎÏ¢Î©Æþ¤ê¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶ÌÌÚ»á¤¬¤«¤Í¤Æ¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¤Î£±£·£¸Ëü±ß¤Î°ú¤¾å¤²¡£ºòÇ¯Ëö¤Î¼«¸ø¤È¤Î£³ÅÞ¹ç°Õ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¸á¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤â¶ÌÌÚ»á¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬´Ø¿´¤¢¤ë¤Î¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢³ÕÎ½¤äÂç¿Ã¥Ý¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁªµó¤ÇÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¸øÌó¤Î¼Â¸½¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¡¢¡Ö¤¤¤ÞÊª²Á¹âÆ¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¹ñÌ±¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ëÀ¯ºö¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Íß¤·¤¤¤Î¤Ï¥Ý¥¹¥È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÀ¯ºö¤Î¼Â¸½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤òÂ®¤ä¤«¤Ë¤É¤¦¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤³¤Î°ìÅÀ¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¼ê¼è¤ê¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤«¡¢µëÎÁ¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¥Ù¥¹¥È¤ÊÀ¯ºö¡¢À¯¶É¡¢ÁªµóÀïÎ¬¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£