¡ÚÀ¾Éð¡Û¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¡Ö¤¹¤´¤¯¥¿¥Õ¤Ç°ìÈÖ¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¡¡£³³°¹ñ¿Í¤¬µ¢¹ñ
¡¡À¾Éð¤Ï£¶Æü¡¢¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥»¥Ç¡¼¥Ë¥çÆâÌî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¡¢¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥é¥ß¥ì¥¹Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¡¢£Ê¡¦£Ä¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Î³°¹ñ¿Í£³Áª¼ê¤¬µ¢¹ñ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÆü£³Ç¯ÌÜ¤Ç¼çË¤¸õÊä¤È¤·¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤Ï¡¢º£µ¨£·£´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·£·ËÜÎÝÂÇ¡¢£²£¶ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£²Ê¬£¸ÎÒ¤È¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¥¿¥Õ¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤«¤é´üÂÔ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤âËèÆü¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Æ¤ë¸Â¤ê¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤ß¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÅÓÃæÎ¥Ã¦¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é£²£·»î¹ç¤Ç£±¾¡£·¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£°£±¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¥é¥ß¥ì¥¹¤Ï¡Ö¤±¤¬¤Ç°ì·³¤«¤éÎ¥¤ì¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÎÉ¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤ò³Ø¤ó¤Ç¡¢¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ì¤âÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤á¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ°ìÈÖ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÇ®ÎÌ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Û¤É¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Ëè»î¹çµå¾ì¤ËÍè¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡£··î¤Ë²ÃÆþ¤·£³£¶»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£´ÎÒ¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£¹ÂÇÅÀ¤Î¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤ÎÆþÃÄ¤ÇÆñ¤·¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÅÓÃæÆþÃÄ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ë¸Ä¿ÍÅª¤ÊÌÜÉ¸¤ä¿ô»ú¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤äÊ¸²½¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£