Jonny NashとTomo Katsurada、WヘッドラインのJAPAN TOUR開催決定
2025年夏に新作アルバム『Once Was Ours Forever』をリリースした現代アンビエントシーンを代表するオランダを拠点に活動するJonny Nashが、待望の来日ツアーを開催することが決定した。
今年ソロとして初の作品『Dream of the Egg』を発表した、同じくオランダが拠点のTomo Katsurada（Kikagaku Moyo）とのWヘッドラインのJAPAN TOURとなる。
ほかにKotsuguy（Kikagaku Moyo）を加えたトリオ編成で、互いの楽曲を演奏し役割を交代しながらパフォーマンスを行うとのこと。チケットは絶賛発売中。
＜ライブ情報＞
BAYON PRODUCTION presents
Jonny Nash & Tomo Katsurada
Co-Headline Japan Tour 2025
群馬公演
2025年11月15日（土）新島学園短期大学 講堂
時間：開場14:00 / 開演15:00
料金：前売5,000円 / 当日5,500円
TICKET INFO
cowandmouse489@gmail.com / 080-3136-2673
※件名に【Jonny & Tomos 群馬公演】と明記の上、
お名前（フルネーム）・お電話番号・チケット枚数をご記入いただき、
上記メールアドレスにお申し込み下さい。
確認後、ご購入方法などを折り返しご返信致します。
[注意事項]
※開場時間前の会場のご入場はご遠慮ください。
※会場内飲食禁止です。
※大学の駐車場（西門駐車場または正門駐車場）をご利用いただけます。
※駐車場利用の場合は必ずご予約の際にお申込みください。
山梨公演
2025年11月16日（日）こうふ亀屋座
時間：開場17:00 / 開演18:00
料金：前売5,000円 / 当日5,500円
TICKET INFO
cowandmouse489@gmail.com / 080-3136-2673
※件名に【Jonny & Tomos 山梨公演】と明記の上、
お名前（フルネーム）・お電話番号・チケット枚数をご記入いただき、
上記メールアドレスにお申し込み下さい。
確認後、ご購入方法などを折り返しご返信致します。
[注意事項]
※開場時間前の会場のご入場はご遠慮ください。
大阪公演
2025年11月18日（火）旧桜宮公会堂
時間：開場19:00 / 開演19:30
料金：前売5,000円 / 当日5,500円（別途ドリンク代）
TICKET INFO
cowandmouse489@gmail.com / 080-3136-2673
※件名に【Jonny & Tomos 大阪公演】と明記の上、
お名前（フルネーム）・お電話番号・チケット枚数をご記入いただき、
上記メールアドレスにお申し込み下さい。
確認後、ご購入方法などを折り返しご返信致します。
[注意事項]
※開場時間前の会場のご入場はご遠慮ください。
※入場時にドリンク代別途800円を現金でお支払いください。
神戸公演
2025年11月21日（金）KOBE QUILT
時間：開場18:00 / 開演19:00
料金：前売5,000円 / 当日5,500円（別途ドリンク代）
TICKET INFO
cowandmouse489@gmail.com / 080-3136-2673
※件名に【Jonny & Tomos 神戸公演】と明記の上、
お名前（フルネーム）・お電話番号・チケット枚数をご記入いただき、
上記メールアドレスにお申し込み下さい。
確認後、ご購入方法などを折り返しご返信致します。
[注意事項]
※開場時間前の会場のご入場はご遠慮ください。
※入場時にドリンク代別途700円を現金でお支払いください。
名古屋公演
2025年11月22日（土）秀葉院
時間：開場17:00 / 開演18:00
料金：前売5,000円 / 当日5,500円
TICKET INFO
cowandmouse489@gmail.com / 080-3136-2673
※件名に【Jonny & Tomos 名古屋公演】と明記の上、
お名前（フルネーム）・お電話番号・チケット枚数をご記入いただき、
上記メールアドレスにお申し込み下さい。
確認後、ご購入方法などを折り返しご返信致します。
[注意事項]
※開場時間前の会場のご入場はご遠慮ください。
※ドリンクや軽食の出店を予定しております。1オーダーのご協力お願いします。
※会場無料駐車場あり。
東京公演 DAY1
2025年11月23日（日）渋谷 7th FLOOR
時間：開場18:00 / 開演18:30
料金：前売5,000円 / 当日5,500円 共に＋1drink （座席自由）
[お問い合わせ]
7th FLOOR 03-3462-4466
TICKET INFO
・ぴあ https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2534838
・イープラス https://eplus.jp/sf/detail/4410660001
・ZAIKO https://bayon.zaiko.io/e/jonny-tomo-tday1
東京公演 DAY2
2025年11月24日（月・祝）青山 月見ル君想フ
時間：開場18:00 / 開演18:30
料金：前売5,000円 / 当日5,500円 共に＋1drink （座席自由）
[お問い合わせ]
月見ル君想フ 03-5474-8115
TICKET INFO
・店舗メール予約：https://www.moonromantic.com/event-details/251124n
・ぴあ https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2534838
・イープラス https://eplus.jp/sf/detail/4410660001
・ZAIKO https://bayon.zaiko.io/e/jonny-tomo-tday2
主催：BAYON PRODUCTION
企画・制作：BAYON PRODUCTION / Cow and Mouce
協力：PLANCHA / BRIDGE INC.
