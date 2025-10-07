東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の7日の天気をお伝えします。



6日も高気圧に覆われて朝から広く晴れました。最低気温は20℃前後の所が多く、涼しい朝となりました。日中もよく晴れて各地とも気温が上がりました。最高気温は30℃を超えた所も多く、真夏のような暑さとなりました。



これからの天気です。6日夜以降、雲が広がり始め、7日も一日、曇り空が続くでしょう。日差しが少ないので、厚手の洗濯物は乾きにくそうです。朝の最低気温は23℃前後で、6日より高くなる見込みです。日中の最高気温は30℃ほどの予想で、少し蒸し暑くなりそうです。





続いて週間予報です。この先は高気圧に覆われて、晴れる日が続くでしょう。週の半ば頃は気温が少し下がり、秋らしい陽気となりそうです。ただ、週末にかけては再び気温が上がり、3連休は連日、真夏日となる見通しです。半袖の出番は、この先もまだありそうです。台風22号が日本列島に近づいてきていますが、ことしの台風シーズンは例年よりも長引きそうです。そこで今回のお天気メモはこちら、「今年の台風の特徴とは？」です。ことしの台風シーズンはなぜ長引くのでしょうか。まずは、ことしの台風を振り返ります。これまでは、夏の高気圧「太平洋高気圧」がどっしりと日本列島を覆っていました。この高気圧は時計回りの回転を持っています。台風は自分の力では動くことはできず、周辺の風が台風の進路を決めるため、台風はこの高気圧の縁を沿って、大陸の方へ移動していました。偏西風もかなり北を流れており、この流れにも乗れず、日本へ近づくことはほとんどありませんでした。ところが、10月からはようやく夏の高気圧の勢力が弱まってきました。さらに偏西風も南に下がってきて、日本列島に台風の通り道ができている状況です。10月はもう台風シーズンが終わっているイメージですが、ことしは夏が長引いた影響で、後ろ倒しになっています。これから発生する台風も日本に近づく可能性が十分にあるので注意が必要です。