俳優の北村匠海が出演する冬のユニバーサル・スタジオ・ジャパン（ＵＳＪ）の新テレビＣＭが、６日から公開されている。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはこの冬、「今日は自分で飾るんだ」をテーマに、自分自身で選んだ場所に思い切って飛び込み、「自分で自分を幸せにする」新しいクリスマスシーズンの過ごし方を提案する。パーク中が喜びに満ち、「超最幸」に自分自身が輝ける期間限定イベント「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」は、１１月１９日に開幕。それに先駆けてのテレビＣＭとなった。

新ＣＭは、「どこにいますかー！ 私を幸せにしてくれる人」と、姉妹でテレビを見ながらクリスマスの過ごし方について嘆く姉に、画面の中の北村匠海が「意外とそれって、自分なんじゃない？」と気づかせてくれるシーンからスタート。華やかに飾られた「ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル」での幸せいっぱいの特別な時間、新クリスマス・ライブショー「ライト・アップ・ザ・ナイト 〜クリスマス・セレブレーション〜」での光に包まれる超感動、超刺激的な大人気アトラクションの数々など、誰もが笑顔があふれ、心躍る「超最幸」のパークのクリスマスが描かれている。

クリスマスのパークに飛び込み、「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」を満喫するのは、パークのテレビＣＭ初出演の女優・田辺桃子。思いのままに遊んで食べて感動し、自分自身を輝かせる田辺の至福の笑顔にも注目だ。