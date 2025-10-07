市川團十郎、長女＆長男が“お月見”楽しむ2ショットに反響「綺麗にお飾りしてますね」「季節の行事をなさるのはとても素敵なことです」
歌舞伎俳優・市川團十郎白猿（47）が6日、自身のインスタグラムを更新。長女・堀越麗禾（市川ぼたん／14）、長男・堀越勸玄（市川新之助／12）が仲良く“お月見”を楽しむ姉弟2ショットを披露した。
【写真】「あら 綺麗にお飾りしてますね」「素敵」“お月見”を楽しむ長女・麗禾＆長男・勸玄
この日は「中秋の名月」。写真には、ベランダらしき場所で月見をする様子がとらえられている。テーブルには、三方にきれいに盛り付けられた“お月見だんご”、ススキや数種の花を飾った花瓶が置かれ、日本の文化を重んじた私生活をのぞかせた。
なお、團十郎は1日〜6日まで福岡・博多座で『市川團十郎特別公演』に参加しており、月見のタイミングでは不在だったよう。ブログでは、月見を楽しむ2人の笑顔の写真を添え、「早く帰りたい、」と素直な“父心”をつぶやいていた。
コメント欄には「あら 綺麗にお飾りしてますね」「素敵なお月見」「お2人本当に仲が良いですね」「麗禾ちゃんも 勸玄君も 大きくなられましたねぇ」「季節の行事をなさるのはとても素敵なことです」など、さまざまな声が寄せられている。
