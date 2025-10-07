関西学生アメリカンフットボール1部リーグで4戦全勝の関大が7日、大阪府吹田市のキャンパスで練習を公開。関学大との全勝対決（13日、たけびし）へ向け、DB石井慶汰（4年）がビッグプレーでの貢献を誓った。

「自分の活躍でチームを勝たせられればいい」

今季4試合でリーグトップタイの3インターセプトをマーク。ディフェンス屈指のゲームチェンジャーは、今春の早大戦で明らかに変わった。試合後、武田真一アドバイザーから「何も考えずにプレーしてるだろ」と鋭い指摘。「グウの音も出なかったけど、そこから意識や考え方を改めた」と振り返る。

もちろん、相手の特長や、フィールドシチュエーションを把握する重要性を知らなかったわけではない。「自分自身のプレーに余裕がなく、そこを突き詰められなかった」。迎えたラストイヤー。意識を外へ向けたら、視野も広がり、プレーに幅が生まれた。レギュラーの座も確保。今や関大ディフェンスに、なくてはならない存在といっていい。

「今は（パスの来る）匂いがします」

こんな名言を残すほどの成長を遂げた。和久憲三監督がロースコアでの接戦を目指す大一番。関学大QB星野兄弟のパスを奪い、カード2年ぶりの勝利、そして関西1位へ導く。