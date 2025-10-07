【10月7日 あすの天気】台風22号が北上中 9日(木)に非常に強い勢力で伊豆諸島直撃のおそれ あす明るいうちに安全確保を
台風22号が暴風域を伴いながら北上中です。次第に非常に強い勢力にまで発達し、あさって9日（木）未明から明け方ごろに八丈島など伊豆諸島を直撃するおそれがあります。あす8日（水）の明るいうちに安全を確保した方がいいでしょう。
■あす全国的に曇りや雨に
あす8日（水）は全国的に曇りや雨で、たとえ日がさしても時間は短い見通しです。また、北風が強めに吹くため、西日本で30℃を超える予想の所でも、この数字よりは涼しく感じられるかもしれません。
【あす8日（水）の各地の予想最高気温】
札幌 ：21℃ 釧路：21℃
青森 ：23℃ 盛岡：24℃
仙台 ：26℃ 新潟：25℃
長野 ：25℃ 金沢：27℃
名古屋：29℃ 東京：25℃
大阪 ：29℃ 岡山：28℃
広島 ：29℃ 松江：25℃
高知 ：32℃ 福岡：29℃
鹿児島：30℃ 那覇：33℃
■台風はあさって伊豆諸島を直撃か
台風22号は、あす8日（水）にも進路を東寄りに変えて、非常に強い勢力にまで発達するでしょう。暴風域を伴い、非常に強い勢力を維持したまま、あさって9日（木）未明から明け方ごろに八丈島など伊豆諸島を直撃する可能性が高くなっています。
■家屋が倒壊するような暴風予想
あさって9日（木）に伊豆諸島で予想される最大瞬間風速は65メートルで、一部の家屋が倒壊してしまうような暴風が予想されています。また、短時間で200ミリ近い大雨となるおそれがあります。暴風・高波・大雨などに厳重な警戒が必要です。暗い時間帯に荒れた天気となる見通しですので、あす8日（水）の明るいうちに安全を確保するようにしてください。
【予想される最大瞬間風速】
▼あす8日（水）
伊豆諸島 30メートル
▼あさって9日（木）
関東 35メートル
伊豆諸島 65メートル
【予想される波の高さ（うねりを伴う）】
▼あす8日（水）
関東 3メートル
伊豆諸島 6メートル
▼あさって9日（木）
関東 6メートル
伊豆諸島 11メートル
【予想される24時間降水量（多い所）】
▼あす8日（水）午後6時まで
伊豆諸島 100ミリ
▼その後、あさって9日（木）午後6時まで
関東南部 60ミリ
伊豆諸島 200ミリ