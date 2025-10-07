10月8日は「シュガーバターの木の日」。GiGO総本店で1日限定の無料クレーンゲームイベントが開催されるよ〜。

グレープストーンが展開するバターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」は、2025年10月8日に池袋の「GiGO総本店」で無料クレーンゲームイベントを実施します。

グッズをゲットできるチャンス！

先着順で、『シュガーバターサンドの木 7個入』やオリジナルグッズ『クリアポーチ』が景品のクレーンゲームに参加できます。

・景品【1】シュガーバターサンドの木 7個入（先着100人）

GiGO総本店へ来店した人は誰でも参加可能です。ゲットできるまで何度も挑戦できます。

・景品【2】オリジナルクリアポーチ（参加条件あり／先着50人）

シュガーバターの木クレーンゲームに参加して、その感想を「#シュガーバターの日」をつけてSNS投稿すると挑戦できます。

どちらも混雑状況によっては整理券を配布することがあり、1グループで整理券1枚、1箱への挑戦となります。

開催場所は、GiGO総本店 1F（アクセス：JR池袋駅 東口35番出口から徒歩2分）です。

参加費は無料。イベント開始時間は16時、景品がなくなり次第終了となります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部