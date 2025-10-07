自民党の新執行部は、公明党幹部と連立の継続に向けた協議を行いましたが、政治とカネの問題について意見の隔たりを埋められず、継続協議となりました。

自民党 高市総裁

「議題は3点ありました。1点については課題が残りました。まだ話し合いをしなければいけません」

公明党 斉藤代表

「一番時間を費やしたのは政治とカネの問題」「しっかりとした全容解明、その姿勢が必要なのではないか」

7日に発足した自民党の新執行部は午後、公明党の執行部と初めての「顔合わせ」を行い、その後、自民党の高市総裁と公明党の斉藤代表が幹事長を交えて連立継続に向けた協議を行いました。

斉藤代表によりますと、会談で高市総裁に改めて靖国神社参拝などをめぐる歴史認識と外国人政策について懸念を伝え、「高市総裁から詳細な説明があり認識を共有できたところもある」ということです。

一方で、政治とカネの問題については最も時間をかけて懸念を伝え、選挙後に新証言が出てきていることなどから、全容解明を改めて求めたということです。

公明は自民に「懸念の解消が図られなければ、連立を作ることにはならない」と伝え、連立政権の継続は、7日は結論は出ず継続協議となったということです。