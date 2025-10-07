タレントの益若つばさが10月5日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ギャルメイクを披露した。

参考：【写真】「可愛すぎ」「感動」平成ギャルメイクをした益若つばさ

今回はモデルの武藤静香をゲストに迎え、平成のギャルメイクをしていくことに。まず益若が「懐かしすぎる」と取り出したのが、カラーコンタクトの『Bambi Series』。ベースメイクを完了して、次に取り出したのは、平成ギャルのあいだで流行していたブランド「LOVE BOAT」の鏡だ。懐かしのブランドも紹介し、引き続きメイクを進めていく。

益若は昔の写真を取り出し、「今回のゴール」と目標にするメイクを紹介。“ギャルファッションモデル”として一世を風靡した当時の姿に寄せていくようだ。アイシャドウや眉毛などが終わり、つけまつ毛の工程へ。益若は「3枚くらいつけてた」と、当時は重ね付けが主流だったことを明かした。リップを塗ると「あのころの私」と、一気に当時の益若の姿に。

最後にヘアセットをして、ギャルメイクは完成。「うちらって戻れるんだ」「超タイムリープ」と、益若と武藤は出来栄えに感動したようだ。

今回の動画に視聴者からは「可愛すぎ」「スゴすぎ」「感動」といった声が集まった。

（文＝向原康太）