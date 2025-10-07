道の駅 四季の郷公園「FOOD HUNTER PARK」。和歌山市に広がる自然豊かな公園と食の拠点が融合した新しいスタイルの道の駅です。 豊かな森と田園に囲まれ、四季折々の風景とともに地域の食文化を楽しめるのが特徴で、 園内には地元食材を活かした料理を提供する「火の食堂」があり、薪火や石窯を使ったダイナミックな調理が魅力。 また「水の市場」では、新鮮な野菜や果物、地元産の加工品が揃い、食の宝庫として訪れる人を惹きつける。子どもから大人まで楽しめる体験型エリアも充実し、農作業や自然学習を通じて“食と自然”のつながりを感じられる場となっています。 公園内には広大な芝生や遊具があり、家族連れやアウトドア好きにも人気。 地元の旬を五感で味わい、学び、遊べる「食と自然のテーマパーク」。 和歌山の魅力を凝縮した道の駅として、観光客はもちろん地元の人々からも愛されている “自然を狩り、食を楽しむ”をコンセプトに、訪れるたびに新しい道の駅に密着。 ナレーション：なかやまきんに君（2025年10月2日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」内『カツめし』より）