CIO¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡É¿·ºî¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢ÁáÂ®24¡óOFF¤Ç¤¹¤« #Amazon¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×
CIO¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡É¿·ºî¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢ÁáÂ®24¡óOFF¤Ç¤¹¤« #Amazon¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë0»þ¤«¤é10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡ÖAmazon¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£
¥»¡¼¥ë´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¹ç·×10,000 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ÎÇã¤¤Êª¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Û¤«¡¢100,000¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅöÁª¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤òËº¤ì¤º¤Ë¡ª
¸½ºß¡¢2025Ç¯10·î3Æü¤ËÈ¯Çä³«»Ï¤·¤¿Çö·¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ÖSMARTCOBY SLIM¶ Wireless 2.0 8K¡×¤ä¡¢Qi2ÂÐ±þ¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤ÈUSB-CÃ±¥Ý¡¼¥ÈºÇÂç20W½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖSMARTCOBY SLIM 5K¡Ê¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢CIO¡Ê¥·¡¼¥¢¥¤¥ª¡¼¡Ë¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ËÇö¡õ·ÚÎÌ¤Ê¤Î¤Ë8000mAh¤ÈÂçÍÆÎÌ¡£¿·È¯Çä¤Î¡ÖSMARTCOBY SLIM¶ Wireless 2.0 8K¡×¤¬¤â¤¦14%¥ª¥Õ
CIO Qi2¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ Ä¶Çö·¿ [Çö¤µÌó12mm] MagSafeÂÐ±þ 8000mAh [¥¹¥Þ¥Û1²óÊ¬] ·ÚÎÌ [Ìó162g] ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È ¥â¡¼¥ÉÀÚÂØ ¾®·¿ ¥¿¥¤¥×C 20W iPhone 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12 / Air / Pixel10 ¤ËÂÐ±þ µÞÂ®½¼ÅÅ SMARTCOBY SLIM¶ Wireless 2.0 8K¡Ê¥·¥ë¥Ð¡¼¡Ë
6,580±ß
¡Ê14¡ó¥ª¥Õ¡õ¥¯¡¼¥Ý¥óÍøÍÑ¤Ç10¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR
CIO Qi2¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ Ä¶Çö·¿ [Çö¤µÌó12mm] MagSafeÂÐ±þ 8000mAh [¥¹¥Þ¥Û1²óÊ¬] ·ÚÎÌ [Ìó162g] ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È ¥â¡¼¥ÉÀÚÂØ ¾®·¿ ¥¿¥¤¥×C 20W iPhone 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12 / Air / Pixel10 ¤ËÂÐ±þ µÞÂ®½¼ÅÅ SMARTCOBY SLIM¶ Wireless 2.0 8K¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë
6,580±ß
¡Ê14¡ó¥ª¥Õ¡õ¥¯¡¼¥Ý¥óÍøÍÑ¤Ç10¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤È20W½ÐÎÏ¤Î½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¡£CIO¤Î¡ÖSMARTCOBY SLIM 5K¡×¤¬4,980±ß¤È¥»¡¼¥ëÆÃ²Á¤ÇÅÐ¾ì
CIO Qi2 MagSafeÂÐ±þ 5000mAh ½¼ÅÅÂ®ÅÙÍ¥Àè ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ Ä¶Çö·¿ [Çö¤µ8.7mm] ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ ·ÚÎÌ ¾®·¿ USB-C PD 20W iPhone 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12 / Air¥·¥ê¡¼¥º Pixel10¥·¥ê¡¼¥º ¤ËÂÐ±þ µÞÂ®½¼ÅÅ SMARTCOBY SLIM 5K (¥·¥ë¥Ð¡¼, ¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë)
4,980±ß
¡Ê17¡ó¥ª¥Õ¡õ¥¯¡¼¥Ý¥óÍøÍÑ¤Ç5¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR
CIO Qi2 MagSafeÂÐ±þ 5000mAh ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ Ä¶Çö·¿ [Çö¤µ8.7mm] ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ ·ÚÎÌ ¾®·¿ USB-C PD 20W iPhone 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12 / Air¥·¥ê¡¼¥º Pixel10¥·¥ê¡¼¥º ¤ËÂÐ±þ µÞÂ®½¼ÅÅ SMARTCOBY SLIM 5K (¥Ö¥é¥Ã¥¯, ¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë)
4,980±ß
¡Ê17¡ó¥ª¥Õ¡õ¥¯¡¼¥Ý¥óÍøÍÑ¤Ç5¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR
¡ÖSMARTCOBY SLIM 5K¡×¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥â¥Ç¥ë¤â4,730±ß¤ÇÈÎÇäÃæ¡£È¯Ç®¤òÍÞ¤¨¤Æ°ÂÁ´¤Ë½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è
CIO Qi2 MagSafeÂÐ±þ 5000mAh È¯Ç®ÍÞÀ©Í¥Àè ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ Ä¶Çö·¿ [Çö¤µ8.7mm] ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ ·ÚÎÌ ¾®·¿ USB-C PD 20W iPhone 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12 / Air¥·¥ê¡¼¥º Pixel10¥·¥ê¡¼¥º ¤ËÂÐ±þ µÞÂ®½¼ÅÅ SMARTCOBY SLIM 5K (¥·¥ë¥Ð¡¼, ¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥â¥Ç¥ë)
4,730±ß
¡Ê21¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR
CIO Qi2 MagSafeÂÐ±þ 5000mAh È¯Ç®ÍÞÀ©Í¥Àè ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ Ä¶Çö·¿ [Çö¤µ8.7mm] ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ ·ÚÎÌ ¾®·¿ USB-C PD 20W iPhone 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12 / Air¥·¥ê¡¼¥º Pixel10¥·¥ê¡¼¥º ¤ËÂÐ±þ µÞÂ®½¼ÅÅ SMARTCOBY SLIM 5K (¥Ö¥é¥Ã¥¯, ¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥â¥Ç¥ë)
4,730±ß
¡Ê21¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR
Ìó140g¤È¾®·¿¤ÇÊØÍø¡£¡ÖSMARTCOBY Ex02 Wireless Charger¡ÊMagnet & Watch¡Ëplus Stand¡×¤¬4,460±ß
CIO ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ iPhone 17 / 16 / 15 ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È Apple Watch AirPods pro ¥¿¥¤¥×C 5000mAh ·ÚÎÌ ¾®·¿ Çö·¿/USB Type-C SMARTCOBY Ex02 Wireless Charger(Magnet & Watch) plus Stand
4,460±ß
¡Ê25¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR
Ã¦Ãå²ÄÇ½¤Ê¥±¡¼¥Ö¥ëÆâÂ¢¤Ç³°½ÐÀè¤Î½¼ÅÅ¤ËºÇÅ¬¡£¡ÖSMARTCOBY Pro CABLE¡×³Æ¼ï¤¬ºÇÂç32¡ó¥ª¥Õ
CIO ¥±¡¼¥Ö¥ëÆâÂ¢ ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ SMARTCOBY Pro CABLE ¡ÚÃåÃ¦²Ä USB-C¥â¥Ç¥ë¡Û 10000mAh 35W iPhone 17 / 16 / 15 ÂÐ±þ ¥Ç¥¸¥¿¥ë»ÄÎÌÉ½¼¨ ¹â½ÐÎÏ ¾®·¿ ·ÚÎÌ ¥Ñ¥¹¥¹¥ë¡¼ ¥¿¥¤¥×C Type-C ¥¹¥Þ¥Û ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È µÞÂ®½¼ÅÅ ¾®·¿ ÂçÍÆÎÌ (USB-C¥â¥Ç¥ë, ¥Ö¥é¥Ã¥¯)
4,680±ß
¡Ê29¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR
CIO ¥±¡¼¥Ö¥ëÆâÂ¢ ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ SMARTCOBY Pro CABLE ¡ÚApple MFiÇ§¾ÚÉÊ ÃåÃ¦²Ä USB-C to ¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥â¥Ç¥ë¡Û 10000mAh 35W PD ¹â½ÐÎÏ ¾®·¿ ·ÚÎÌ ¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥° ¥Ñ¥¹¥¹¥ë¡¼ ¥¿¥¤¥×C iPhone iPad µÞÂ®½¼ÅÅ ÂçÍÆÎÌ¡ÚËÜÂÎÃßÅÅÍÑ¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÏÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡Û (¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥â¥Ç¥ë, ¥Ö¥é¥Ã¥¯)
5,220±ß
¡Ê32¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR
¡ä¡äCIO¤Î¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ°ìÍ÷¤ò¸«¤ë
¤Ê¤ª¡¢¾åµ¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï2025Ç¯10·î7Æü17»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¡£ÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡äKindleËÜ200Ëüºý°Ê¾å¤¬ÆÉ¤ßÊüÂê¤È¤Ê¤ë¡ÖKindle Unlimited¡×¤â½é¤á¤Æ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï2¥ö·î´ÖÌµÎÁ¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¤è
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡Ö¥¦¥©¥Ã¥Á¤¹¤ë¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡ª ¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë³«»Ï»þ¤Ë¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ä¡ä¥¦¥©¥Ã¥Á¥ê¥¹¥È¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Source:¡ÖAmazon¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¡×