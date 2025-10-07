台湾プロ野球、個人タイトルに高塩将樹や呉念庭ら レギュラーシーズン終了
（台北中央社）台湾プロ野球は6日、レギュラーシーズン全日程が終了し、統一ライオンズの高塩将樹や台鋼ホークスの呉念庭（元西武）など、複数の日本ゆかりの選手が個人タイトルを獲得した。
呉は打率3割2分8厘で首位打者。日本の独立リーグや台湾の社会人チームを経て昨夏に統一入りした高塩は、25ホールドで最優秀中継ぎになった。本塁打王は25本を放った台鋼のスティーブン・モヤ（元オリックス）が手にした。
楽天モンキーズのペドロ・フェルナンデスは15勝、168奪三振、味全ドラゴンズの李凱威は134安打、28盗塁でそれぞれ2冠に輝いた。
その他のタイトルは次の通り。最優秀防御率＝ニバルド・ロドリゲス（中信ブラザーズ、防御率1.84）▽最多セーブ＝林詩翔（台鋼、30セーブ）▽最多打点＝ギリギラウ・コンクアン（味全、86打点）。
今月18日から行われる台湾シリーズには、後期優勝で年間勝率1位の中信の出場が確定している。前期優勝で同2位の統一と同3位の楽天が出場権を懸けたプレーオフを10日から戦う。
（謝静雯／編集：田中宏樹）
呉は打率3割2分8厘で首位打者。日本の独立リーグや台湾の社会人チームを経て昨夏に統一入りした高塩は、25ホールドで最優秀中継ぎになった。本塁打王は25本を放った台鋼のスティーブン・モヤ（元オリックス）が手にした。
その他のタイトルは次の通り。最優秀防御率＝ニバルド・ロドリゲス（中信ブラザーズ、防御率1.84）▽最多セーブ＝林詩翔（台鋼、30セーブ）▽最多打点＝ギリギラウ・コンクアン（味全、86打点）。
今月18日から行われる台湾シリーズには、後期優勝で年間勝率1位の中信の出場が確定している。前期優勝で同2位の統一と同3位の楽天が出場権を懸けたプレーオフを10日から戦う。
（謝静雯／編集：田中宏樹）