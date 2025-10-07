〝ÀÖÅÀ°Ê²¼〟¤Ê¤É¤È¸·¤·¤¯ÈãÈ½

¼Ì¿¿³ÈÂç

Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢Æ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¡ÖÃÏ¸µ¡×¤È¤Ï¤É¤³¤ò»Ø¤¹¤Î¤«¡£Çðºê»Ô¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¹ñ¤È¸©¤¬²óÅú¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£ºù°æ»ÔÄ¹¤Ï7Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¤³¤Î²óÅú¤òºÎÅÀ¡£〝ÀÖÅÀ°Ê²¼〟¤Ê¤É¤È¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ºÆ²ÔÆ¯¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÆ±°Õ¡×¤ò»Ä¤¹¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Ö³ÑÃÎ»ö¤Ï11·î°Ê¹ß¤ËºÇ½ªÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
ºù°æ»ÔÄ¹¤Ï7·î¡¢¸©¤È¹ñ¤Ë¡ÖÃÏ¸µ¡×¤È¤Ï¤É¤³¤Î¼«¼£ÂÎ¤ò»Ø¤¹¤Î¤«ÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë¼ÁÌä¾õ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹ñ¤È¸©¤¬´ó¤»¤¿²óÅú¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÃÏ¸µ¤ÎÄêµÁ¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

¸µ¹ñ¸ì¶µ»Õ¤Îºù°æ»ÔÄ¹¡£
7Æü¤Î²ñ¸«¤Ç－

¢£Çðºê»Ô ºù°æ²í¹À»ÔÄ¹
¡ÖÀÖÅÀ°Ê²¼¡£Ê¹¤«¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÅú¤¨¤¬¤Ê¤¤¡£¡×

¹ñ¤Î²óÅú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢〝ÀÐÇËÁíÍý°¸¤Æ¤Î¼ÁÌä¤ò»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®ーÄ£¤È¤¤¤¦°ìÌò½ê¤¬Åú¤¨¤¿〟¤È¤âÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÖÎ©ÃÏ¼«¼£ÂÎ°Ê³°¤Î»ÔÄ®Â¼¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸©¤Î²óÅú¤Ïー

¢£Çðºê»Ô ºù°æ²í¹À»ÔÄ¹
¡Ö²Ö³ÑÃÎ»ö¤«¤éÅú¤¨¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£ÀÖÅÀŽ¥Ž¥Ž¥¥×¥é¥¹5ÅÀ¡£Åú°Æ¤È¤·¤Æ¤ÏÅÀ¿ô¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡×

ºù°æ»ÔÄ¹¤¬ÄêµÁ¤ÎÌÀ³Î²½¤òÇ÷¤ëÍýÍ³¤Ïー

¢£Çðºê»Ô ºù°æ²í¹À»ÔÄ¹
¡Ö1969Ç¯¤ËÇðºê»ÔµÄ²ñ¤¬Í¶Ã×·èµÄ¤ò¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÃÏ¸µÃæ¤ÎÃÏ¸µ¤È¤·¤Æ56Ç¯´Ö»¿À®¤âÈ¿ÂÐ¤â·ã¤·¤¤µÄÏÀ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤­¤¿¡£¡×

〝´¢±©Â¼¤ÈÇðºê»Ô¤³¤½¤¬ÃÏ¸µ〟¤È¤Î»×¤¤¤¬Þú¤ß¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸©Ì±°Õ¼±Ä´ºº¤ÎÃæ´Ö·ë²Ì¤Ç¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤âºÆ²ÔÆ¯¤¹¤Ù¤­¤Ç¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ø¤Î»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ïー

¢£Çðºê»Ô ºù°æ²í¹À»ÔÄ¹
¡ÖÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¡£²Ö³ÑÃÎ»ö¤Î»Å»ö¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤èÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤È½ÃÇ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¡×

ºÇ½ª·ë²Ì¤Î¹ÔÊý¤òÃí»ë¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£