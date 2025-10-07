TWICEドキュメンタリー映画『ONE IN A MILL10N』の新規シーンカット全6枚解禁！入場者プレゼント第1弾も決定
TWICEの韓国デビュー10周年を記念したドキュメンタリー映画『ONE IN A MILL10N』（10月24日公開）の新規シーンカットが公開された。
■ONCE必見のカットが満載
家族のように固く結ばれたメンバーたちの揺るぎない絆と、デビューから常に寄り添い続けてきたファン「ONCE」との深い結びつきを丁寧に描き出す本作。6度目のワールドツアーから始まる未来への挑戦にも密着し、世界という広大なステージを見据える彼女たちの現在進行形の姿を、メンバーの素顔とともに4つのパートで追いかける。
このたび公開されたのは、黒で統一された衣装が、9人の凛とした佇まいを際立たせる一枚や、メンバーそれぞれがカチンコを手に映画の始まりを告げるようなカットなど、ONCE必見のカットが満載。
また、メンバー9人の絆の深さが描かれる重要なシーンとして、前回のワールドツアーのロサンゼルス公演翌日に撮影されたカットも解禁。ここでは、メンバーがグループとして抱えていた不安や、これから描いていきたい未来について、笑顔で、ときには涙を見せながら率直に想いを打ち明け合う姿が捉えられている。
単なるグループではなく、家族のような存在として成長してきたTWICE。ステージ上の華やかな姿とはまた違った、自然体で親密な素顔や、メンバー同士だからこそ交わされる深い対話の数々は、本作でしか観ることのできない貴重なものだ。
今回解禁された場面写真の数々は、そんな彼女たちの“これまで”と“これから”が詰まった感動の物語への期待を高めるものとなっている。
また、本作の入場者プレゼント第1弾が、「ビジュアルシート」に決定。今回のドキュメンタリー映画の入場者プレゼントのために撮り下ろされた初解禁セルフィー風カットを使用し、メンバー9人それぞれのナチュラルでキュートな表情を捉えている。
こちらのビジュアルシートは、メンバー一人ひとりのカットを切り離してコレクションカードとしても楽しめる特別な仕様。入場者プレゼント第1弾は10月24日の公開初日より配布開始予定。数量限定のため、気になる人は早めに劇場へ足を運ぼう。
■【動画】『ONE IN A MILL10N』特報
■映画情報
『ONE IN A MILL10N』
10月24日（金）より全国ロードショー
出演：TWICE
企画/制作：(株)MYSTIC STORY
演出：イ・ウビン (WASABIMAYO)
製作国：韓国
配給：TOHO NEXT
(c) 2025 MYSTIC STORY Inc. All Rights Reserved.
■関連リンク
映画作品サイト
https://twiceoneinamillion.jp/
TWICE OFFICIAL SITE
http://www.twicejapan.com