HYDEがTXTの日本3rdアルバムに楽曲提供！新曲「SSS (Sending Secret Signals)」のトラックサンプラーにはHYDEのシンボルマークが登場

TOMORROW X TOGETHERが、公式SNSを通じて日本3rdアルバム『Starkissed』のトラックリストを公開。全収録曲のタイトルと、HYDEの楽曲提供が明らかとなった。

■アルバム『Starkissed』に収録される日本オリジナル新曲は3曲

日本3rdアルバム『Starkissed』のトラックリストは、以下のとおり。

1. Intro : SPARK

2. Can’t Stop

3. Beautiful Strangers [Japanese Ver.]

4. Where Do You Go?

5. Deja Vu [Japanese Ver.]

6. ひとつの誓い (We’ll Never Change)

7. SSS (Sending Secret Signals)

8. きっとずっと (Kitto Zutto)

9. Step by Step

10. Rise

11. 星の詩 [Japanese Ver.]

12. Outro : GLOW

公開されたトラックリストによると、アルバム『Starkissed』に収録される日本オリジナル新曲は、タイトル曲の「Can’t Stop」「Where Do You Go?」「SSS (Sending Secret Signals)」の3曲。

なかでも「SSS (Sending Secret Signals)」は、日本を代表するロックバンドL’Arc～en～Cielのボーカルで、ソロアーティストとしても世界で活躍しているHYDEによる楽曲提供であることが明らかになり、さらに注目度が急上昇している。

トラックリストに先立ち、3曲のトラックサンプラーも公開。宇宙に浮かぶ星のような球体が開いて楽曲が流れるトラックサンプラーは、楽曲の世界が垣間見えるビジュアルと、それぞれのトラックに対する想像が膨らむサウンドでファンを楽しませる。

10月5日に公開された「SSS (Sending Secret Signals)」のトラックサンプラーには、HYDEのシンボルマークが登場していたことから、早くも話題となっていた。

『Starkissed』は、10月22日にリリース。これに先立ち20日には、タイトル曲「Can’t Stop」MVが公開。ストリーミングサービスを通じて全曲を楽しむことができる見込みだ。

(P)&(C) BIGHIT MUSIC

■リリース情報

2025.10.20 ON SALE

DIGITAL ALBUM『Starkissed』

2025.10.22 ON SALE

ALBUM『Starkissed』

