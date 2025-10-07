TOMORROW X TOGETHER、HYDEから楽曲提供 シンボルマークでの“予告”が話題に
韓国の5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERが、日本3rdアルバム『Starkissed』（22日リリース）のトラックリストを7日に公開。ロックバンドL’Arc〜en〜Cielのボーカルで、ソロアーティストとしても活躍しているHYDEが、楽曲提供をしたことが明らかになった。
【写真あり】HYDEのシンボルが登場！事前に話題になっていたトラックサンプラー
公開されたトラックリストによると、同アルバムに収録される日本オリジナル新曲は「Can’t Stop」「Where Do You Go?」「SSS（Sending Secret Signals）」の3曲。「SSS（Sending Secret Signals）」は、HYDEによる楽曲提供である。
トラックリストに先立って、3曲のトラックサンプラーも公開された。宇宙に浮かぶ星のような球体が開いて楽曲が流れるトラックサンプラーは、楽曲の世界が垣間見えるビジュアルと、それぞれのトラックに対する想像が膨らむサウンドが楽しめる。5日に公開された「SSS（Sending Secret Signals）」のトラックサンプラーにはHYDEのシンボルマークが登場していたことから話題となっていた。
22日のリリースに先立って、20日にはタイトル曲「Can’t Stop」のミュージックビデオが公開され、ストリーミングサービスを通じて全曲を楽しむことができる。
