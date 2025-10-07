元NMB48白間美瑠、衝撃の“黒ハイレグ” “過去最大級の露出”写真集先行カットに反響「えちえちやん」「すごいV」
元NMB48白間美瑠が11月14日にリリースする写真集（タイトル未定）の公式アカウントが7日までに更新され、衝撃の“ハイレグカット”を公開。反響が寄せられている。
【写真あり】元NMB48白間美瑠、圧巻のプロポーション＆衝撃の“黒ハイレグ”
同アカウントでは、発売日に行われる発売記念オンラインイベントの特典を紹介。それとともに、髪をかき上げる黒いビキニ姿の白間の先行カットが公開されたが、“衝撃”の角度のハイレグであることに注目が集まった。
この写真に「キープしているねー素晴らしい」「セクシーさも増してめちゃめちゃ美しいレディに変貌 しました」「えちえちやん」「すごいVモンキー」などの声が上がっている。
なお、白間は9月に『ヤングチャンピオン』No.19（秋田書店）のグラビアでも白のハイレグカットを披露している。
