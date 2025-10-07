　7日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比180円高の4万8120円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万7950.88円に対しては169.12円高。出来高は3376枚となっている。

　TOPIX先物期近は3232.5ポイントと前日比3.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.59ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48120　　　　　+180　　　　3376
日経225mini 　　　　　　 48120　　　　　+180　　　 40433
TOPIX先物 　　　　　　　3232.5　　　　　+3.5　　　　3436
JPX日経400先物　　　　　 29150　　　　　 +40　　　　 324
グロース指数先物　　　　　 745　　　　　　+1　　　　 162
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース