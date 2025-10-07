日経225先物：7日19時＝180円高、4万8120円
7日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比180円高の4万8120円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万7950.88円に対しては169.12円高。出来高は3376枚となっている。
TOPIX先物期近は3232.5ポイントと前日比3.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.59ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48120 +180 3376
日経225mini 48120 +180 40433
TOPIX先物 3232.5 +3.5 3436
JPX日経400先物 29150 +40 324
グロース指数先物 745 +1 162
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
