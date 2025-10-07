潮田玲子、元サッカー選手の年下夫との結婚13周年を報告 仲むつまじい夫婦ショット披露＆槙野智章からの“粋”なメッセージも公開
元バドミントン日本代表でタレントとしても活動する潮田玲子（42）が7日、自身のインスタグラムを更新。夫の元プロサッカー選手で現在はJリーグ加盟を目指すサッカークラブ「SHIBUYA CITY FC」の監督を務める増嶋竜也氏（40）との結婚13周年を報告した。
【写真】結婚13年を報告した潮田玲子＆増嶋竜也氏の仲むつまじい夫婦ショット ※槙野氏からのケーキは9枚目
潮田は「時差投稿になってしまいますが先日誕生日と13周年の結婚記念日を迎えました」と書き出し、「当日は久しぶりに夫とdinnerに出かけて美味しいものを頂いてきました 出会った頃はお互い20代だったのに、老けたねーなんて笑いながら子供のこと、仕事のことこれからのことなどたまにはゆっくり話すのは本当にいい時間でした」とつづり、仲むつまじい夫婦2ショットをアップ。
記念ディナーは、元プロサッカー選手の槙野智章氏（38）のオススメのレストランで楽しんだそう。槙野氏からは「Happy Birthday 目指せ世界チャンピオン 新しい景色を見よう!!」とメッセージの入ったバースデープレートが贈られたことを明かし、潮田はその写真を添え「世界目指そうとかって響き久しぶりに聞いて笑ったけどそういう志をこれから持ったって悪くないなと改めてじっくり思いました（なんで目指そ?!）笑」と、楽しげにつづっていた。
この投稿に元女子バレーの狩野舞子（37）から「たくさんおめでとうー 目指せ世界チャンピオンは久々聞きました 笑」とメッセージが届いたほか、フォロワーからは「素敵なカップル」「おめでとうございます いつまでも幸せになってくださいね」など、祝福のコメントが続々と寄せられている。
潮田と増嶋氏は2012年9月30日に結婚。15年9月27日に第1子長男、17年8月7日に第2子長女が誕生した。
