【速報】モバイルバッテリー型カメラで着替えを盗撮、生徒を抱きしめたりキスしたり…　教諭４人を懲戒免職　京都府教委

京都府教育委員会は10月7日、少女や生徒に対する性行為や盗撮、キスなどを理由として、中学教諭2人・高校教諭2人の計4人に懲戒免職処分を下しました。



10月7日付けで懲戒免職となった4人と、処分理由は次の通りです。



（1）与謝野町立江陽中学校の男性教諭（29） 去年11月、少女（当時16）と性行為に及び、さらにその様子を撮影。今年7月には別の少女（当時17）とも性行為に及び、その様子を撮影





（2）長岡京市立長岡中学校の男性教諭（39） 今年9月、勤務先の教室にモバイルバッテリー型カメラを設置し、女子生徒が着替える様子を盗撮（3）京都府南部の府立高校の男性教諭（32） 今年8月以降、勤務先に在籍する女子生徒に対し、複数回抱きしめたりキスしたりするなどした（4）京都府南部の府立高校の男性教諭（26） 今年9月、勤務先に在籍する女子生徒に対し、複数回抱きしめたりキスしたりするなどした▽部活動の指導の中で…（3）の男性教諭（32）は、部活動の指導などを通して校外で会ったことがきっかけで好意があると感じ、当該行為に及んだということです。（4）の男性教諭（26）も、部活動の指導などで好意を深め、当該行為に及んだということで、被害生徒にLINEで「よしよししてあげる」「ぎゅっとしてあげたい」などのメッセージを送信していたということです。