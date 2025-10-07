女優の前田敦子（34）が7日、都内で行われた映画「恋に至る病」（24日公開、監督廣木隆一）の完成披露舞台あいさつに出席。息子との愛くるしいエピソードを明かした。

作家・斜線堂有紀による同名小説が原作。内気な男子高校生・宮嶺（長尾謙杜）と学校中の人気者・景（山田杏奈）が織りなすピュアで刺激的なラブストーリーを描く。前田は不審死事件を追う刑事役を演じた。

作品にちなみ「まさか自分のためにしてくれたの」と驚いたこととして、6歳息子とのエピソードを紹介。「ここ最近なんですけど、一緒にお風呂に入って、上がる際は先に息子が上がるんですけど、私のバスタオルを差し出してくれた時に、キュンってしてしまいました」とデレデレ。息子の紳士的な行動に驚き、感激したという。

「凄い喜んだら、今のところ毎日やってくれるようになりました」と毎日続く息子による愛のエスコート。「初めてやってくれた時もさって（タオルを）出してくれたんですよ。うれしかったです」とのろけ、「いつまやってくれるんですかね」と笑顔がはじけた。

この日、前田とともに長尾謙杜、山田杏奈、「Saucy Dog」石原慎也、廣木隆一監督も登壇した。