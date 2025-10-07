酸いも甘いも噛み分けた、トップアイドルならではの意見。元モーニング娘。の田中れいなが10月3日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演して、共演ギャルモデルのコメントに激しく同意する場面があった。

【映像】田中れいな、笑顔も共演アイドルにビシッ！

安田大サーカスのクロちゃんがMCを務める当番組は、田中、クロちゃん、元AKB48の岡部麟がそれぞれチームリーダーとなり、ボートレース予想やミニゲームで勝負する内容。毎回、番組のラストでは視聴者投票でMVPを決め、最もMVPを獲得した者にはクロちゃんがおすすめの高級店に連れて行ってくれるルールだ。

1stシーズンでは、元ラストアイドルの岡村茉奈がクロちゃんと高級すし店でランチ。これについてクロちゃんが「そこで結構、英沙夫人の文句言ってましたもんね」と振り返ると、番組内では英沙夫人と呼ばれるギャルモデルの犬嶋英沙は「本当に、前回の放送でも言ってくれてましたよね。すっごいムカつきました」と憤った。

ここでクロちゃんが「（岡村は）そんな感じのコだったっけ？と思って、ビックリしちゃったんもん」と述べると、犬嶋は「悪気のなさそうな煽り？ヤバイいですよ。一番性格悪いんですよ、ああいう女が」と発言。「みんな騙されてますよ。私がギャルだから、偏見でヒールになってるけど、ああいう女が一番性格悪いんですよ」と繰り返した。

これにスタジオが大ウケする中、いきなり田中が「それはそう！」とカットイン。「もう35年間生きてきて、私は学びました」と切り出すと、「やっぱね、こういう見た目ってすごく否定されたりとか、強そうとか、1人でも生きていけそうとか言われるけど、ああいう女が一番性格悪いから！」と語気を強め、クロちゃんを「何があったの？れいにゃ、何があったの？」と心配させた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

