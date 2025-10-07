救急車の出動件数は、全国的に増加傾向にあります。熊本市消防局管内でも去年の出動件数が過去最多を更新しました。

【写真を見る】救急車の出動は右肩上がり ２つのシャープダイヤルご存知ですか？

有料化してはどうかという議論もある中、いざというときの命綱、救急車の運用を考えます。

熊本市、益城町、西原村を管轄する熊本市消防局。次々と入る救急要請は1日平均120件を超えます。

熊本市消防局救急課 田村悟史消防司令「令和６年(2024年)については、過去最多の4万6580件となりました。今年についても昨年を上回るペースで救急出動件数が増えている状況にある」

管内でも救急車の出動件数の多さ1、2を争うのが中央消防署です。

救急隊員「この地域一帯でも月に300件くらい出るので、年々多くなっているなとは実感として思います」

平日は2つの隊が稼働していますが、出動の合間も報告書の作成や点検業務と、隊員たちは息をつく間もありません。

年々、救急車の出動件数が増える背景には、高齢化や猛暑による熱中症の増加などがあるとみられますが、中には、不適切な利用もあります。

熊本市消防局救急課 田村悟史さん「病院への受診の目的での利用や、他に移動手段がないからといったような内容も少数だがあります」

過去5年間でみると、入院の必要はない軽症のケースや不適切な利用の要請が3割近くに上りました。

ただ、急な子どもの高熱など、救急車を呼ぶべきかどうか分からない・・そんな時は

記者「#8000の相談はこちらで受付られていて、夜間になると多くの電話が鳴り響きます」

熊本県子ども医療電話「#8000」

看護師や助産師などが子どもの症状を電話で聞き取りながらアドバイスします。

相談の様子「日赤にはまだ小児科の先生がおられますから12時までおられます」

本来、救急車を呼ぶ必要があるのにためらってしまう、そんなケースの見逃しを防ぐ役割があります。

県医療政策課 武藤桜子主事「119番通報をすすめた割合も0.3％ありますので、迷った時は一度相談頂いて、背中を押して頂くというのもひとつの方法としてある」

熊本県は、昨年度から#7119という15歳以上の人向けの救急相談ダイヤルも設置しました。

#8000と#7119という２つのシャープダイヤルは逼迫する救急の現場を守る一助になるかもしれません。

救急車の要請は、全国でも増加傾向で、中には有料化に踏み切った自治体もあります。茨城県は去年12月から、県内全域で緊急性が認められない場合は、一部の大きな病院で「選定療養費」を徴収する仕組みを取り入れています。

「選定療養費」とは、紹介状を持たずに大きな病院を受診する際に請求されるもので、この取り組みの効果で救急搬送の件数が8％減少したということです。

2024年6月～8月:3万8689件

2025年6月～8月:3万5419件

三重県松阪市でも、去年6月から救急医療を担う市内3つの病院で、入院が不要と判断された人から「選定療養費」を徴収する取り組みをはじめています。ここでは、入院が不要と病院が判断した場合、患者に7700円の費用負担を求めています。