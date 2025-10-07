¸µAKB48Â¼»³ºÌ´õ¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï½Ð±é¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN¡¿WINTER¡×¡Ê10⽉18⽇³«ºÅ¡÷ËëÄ¥¥á¥Ã¥»9-11¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Î¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¾ì¤ËÀøÆþ¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ë¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ä½Ð±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ê2022Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÌ´¤ò¸ÀÍÕ¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ËÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ªAKB48¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¾Íè¤Î¤³¤È¤ò¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¡Ö»ä¤Ã¤Æ¤³¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢È¯¸À¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¡¢¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ê¤É¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍÎÉþ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ËÂÎ¤òåºÎï¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¥¢¥¤¥É¥ë¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ1¿Í¤Ç¤ª»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤ª¸«¤»¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¦¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Â¼»³ºÌ´õ¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í
¡Ê2022Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÌ´¤ò¸ÀÍÕ¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ËÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ªAKB48¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¾Íè¤Î¤³¤È¤ò¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¡Ö»ä¤Ã¤Æ¤³¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢È¯¸À¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¡¢¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¬¥ë¥¢¥ïËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß
¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ê¤É¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍÎÉþ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ËÂÎ¤òåºÎï¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¥¢¥¤¥É¥ë¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ1¿Í¤Ç¤ª»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤ª¸«¤»¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 A¡¿W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¦¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
