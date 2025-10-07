市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。

小野 和久 気象予報士：

お願いします。あす8日からの天気のポイントです。

小野：

あす8日は二十四節気の寒露。朝晩の冷え込みで草花に露がつく頃とされていますが、石川県内は、寒露らしくない気温でしょう。



8日朝9時の予想天気図です。

小野：

北日本を通過する前線の影響などを受けやすい能登では、午前中、雨が降るでしょう。また、石川県内は、台風に向かっての北寄りの風が、少し強めに吹くでしょう。ただ、その北風よりも、台風が持ち込む上空の暖かい空気の影響の方が強く、石川県内の気温は高いままでしょう。





台風の進路予想です。

小野：

台風は、あす8日にかけて北上し、あさって9日は東寄りに進路を変える見込みです。今のところ、石川県内に、直接の影響はないでしょう。



気象台の週間予報です。

小野：

10日・金曜日の晴れの後は、くもりや雨の日が続くでしょう。理由は、石川県内が高気圧に覆われにくいためです。今の時期、金沢では最高気温が23度、最低気温は15度くらいが平年並みですので、この先も最高気温・最低気温ともに平年より高いでしょう。



市川：

今のところ、3連休に晴れの日がありません。一日でも晴れの予報に変わってほしいものですね。