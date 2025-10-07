シンガポールに初のアマン誕生へ 都市の喧騒を忘れる静謐とホスピタリティ提供
【女子旅プレス＝2025/10/07】ラグジュアリーリゾートブランド・アマンは、シンガポールに初のデスティネーション「アマン シンガポール（Aman Singapore）」の開業を発表した。2028年に完成予定の新たなランドマークタワー「ザ・スカイウォーターズ（The Skywaters）」内に誕生する。
「アマン シンガポール」は、ホテル、エクスクルーシブなアマン ブランデッドレジデンス、グローバル・プライベート・メンバーズクラブを擁する都市型サンクチュアリ。
建築デザインは、アマンと長年にわたり協働してきたケリー・ヒル・アーキテクツが手掛け、洗練されたインテリアと調和の取れたデザインを実現。
都市の喧騒から隔絶された静謐な空間で、アマンならではの心温まるホスピタリティ、洗練されたデザイン、インフィニティプールをはじめとする包括的なウェルネス体験を提供するアマン・スパ、多彩なダイニング体験を提供する。
なお入居先の「ザ・スカイウォーターズ」は完成すれば、シンガポールで最も高く象徴的な高層ビルとなり、シンガポール中⼼業務地区（CBD）、マリーナベイ、そして将来のグレーター・サザン・ウォーターフロントが交わる希少な立地で、新たなランドマークとなる計画だ。（女子旅プレス／modelpress編集部）
所在地：ザ・スカイウォーターズ（The Skywaters）内
■アマン シンガポール（Aman Singapore）
