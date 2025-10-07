元モー娘。新垣里沙、ショーパンから美脚披露 海外ディズニーでの“レア”な出来事明かす「日本じゃ絶対ないからすごく嬉しかった」
【モデルプレス＝2025/10/07】元モーニング娘。の新垣里沙が7日、自身のInstagramを更新。海外のディズニーリゾートを訪れた様子を公開し、話題を呼んでいる。
新垣は「レックスーーー レックスに会えることなんて日本じゃ絶対ないからすごく嬉しかったー」と「トイ・ストーリー」に登場するキャラクター・レックスに会えたことを報告。「私のピアス見てキャッキャしてた」と様子も明かした。黒のショートパンツから美しい脚のラインを見せている。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「楽しそう」「レックス羨ましい」「素敵」「幸せそう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
