【GUのグレー】で大人の垢抜け！ 40・50代が真似したい♡「パンツ着回しコーデ」

都会的で洗練された印象を与えるグレーパンツ。ワントーンコーデを楽しみたいけれど、なんだかパッとしない……。それなら、【GU（ジーユー）】のスタッフさんを参考にするといいかも。今回は、GUのグレーパンツを使った、40・50代が真似したくなるような着回しコーデをご紹介。ワントーンコーデが地味見えしないコツや、おしゃれ度アップのポイントをぜひチェックして。

体型カバーもスタイルアップも◎ 洗練されたグレーパンツ

【GU】「タックワイドパンツ」＜08 DARK GRAY＞\2,990（税込）

GUの「タックワイドパンツ」は、ゆとりがあるのにスッキリ見える、絶妙なシルエットが魅力的。タック入り & センタープレスで、体型カバーしながらスタイルアップを狙えるのも嬉しいポイントです。公式オンラインストアで、「伸びがよい素材にウエスト後ろゴムで快適な着用感」と紹介されているように、ストレスフリーの穿き心地も実感できそう。

シルエットと素材でメリハリをきかせて

「のっぺりした印象になるのでは？」と、考える人も多そうなグレーのワントーンコーデ。GUスタッフRumiさんのように上半身をコンパクトにまとめれば、メリハリが出て垢抜け感ある着こなしに。カーディガンは、ふわっとした起毛感のある素材をチョイス。黒のインナーをチラリとのぞかせて奥行きを出すのも、おしゃれ見えのポイント。

ブルーシャツがカギ！ お手本にしたいオフィスコーデ

地味見えせず、派手見えしすぎない。そんなコーデを目指すミドル世代は、「グレーのトーンに爽やかなブルーのシャツを差し込んで重くなりすぎず落ち着いた雰囲気にしました」とコメントする、GUスタッフKumikoさんの着回し術を真似してみて。グレーのワントーンに、ブルーシャツがパッと映えて垢抜けた印象に。ボストンバッグとパンプスできちんと感を備えると、オフィスシーンにもぴったりのコーデが完成。

こなれ感のあるきれいめカジュアルコーデ

コートが必要になる程寒くなってきたら、こちらのRumiさんのコーデを参考にしてみて。きちんと見えするタックワイドパンツとコートを、パーカーとビーニーでカジュアルダウンすることで、今っぽく垢抜け感のあるスタイルに。大胆なギャザー使いが目を引くバッグをアクセントにするのも、センスアップのコツ。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i