松本穂香、懐かしの主演ドラマオフショにファン歓喜「求ム2期」「当たり役だった」 着物と丸メガネが超キュート
女優の松本穂香が、7日にエックスを更新。俳優・鈴鹿央士と主演を務めたドラマ『嘘解きレトリック』（2024年／フジテレビ系）からオフショットを公開し、反響が集まっている。
【写真】着物と丸メガネがかわいい浦部鹿乃子（松本穂香）
都戸利津の同名漫画を実写化する本作は、“やたら鋭い観察眼を持つ借金まみれの貧乏探偵”祝左右馬（鈴鹿）と“ウソを聞き分ける奇妙な能力者”浦部鹿乃子（松本）の異色コンビが、「ウソ」と「マコト」が入り交じるあや糸のごとき難事件を解決していくレトロモダン路地裏探偵活劇。
松本は「また皆に会いたいな〜（言うのは自由だよね！）時々、先生に会いたいなと思います。不思議だね〜」とつづり、祝探偵事務所を背景に鹿乃子にふんしたオフショットを公開。
この投稿に松本と作品のファンからは「求ム2期」「当たり役だった」「嘘解きレトリックいまでもたびたび観かえすほどに大好きなので、松本さんが呟いてくださってとても嬉しいです」「皆さん役柄ぴったり過ぎて演技が上手くて毎週の楽しみでし」など、熱いコメントが寄せられていた。
引用：「松本穂香」エックス（＠matsuhonon）
