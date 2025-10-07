10キロダイエットで話題の本田望結、デート風ショットにファンがメロメロ「宇宙一可愛い」
女優の本田望結が、7日までにインスタグラムを更新。アイスを食べるかわいい近影を公開し、絶賛の声が上がっている。
【別カット】本田望結のかわいい「あーん」（ほか3枚）
今年6月にインスタグラムで10キロの減量を報告し話題となった本田。今回の投稿では「推し味を教えてください」とつづり、アイスを食べるかわいいソロショットをアップ。黒のトップスにデニムパンツを合わせたラフなコーデの彼女がアイスを楽しむ姿はかわいらしく、別カットには「あーん」をするデート風シーンもあった。
この投稿にファンからは「可愛いすぎる」「デートなう」「可愛くて可愛くてしかないね」「宇宙一可愛い」「痩せたね」などのコメントが集まっている。
■本田望結（ほんだみゆ）
2004年6月1日生まれ。京都府出身。2010年に子役としてCMデビュー。ドラマ『家政婦のミタ』（日本テレビ系）の次女役で注目を集める。以後、ドラマや映画で活躍。フィギュアスケーターとしても活動。10月スタートのドラマ『すべての恋が終わるとしても』（朝日放送・テレビ朝日系）にも出演している。
引用：「本田望結」インスタグラム（＠miyu_honda_official）
