テレ東、地元のスター選手ランキング発表 大谷翔平＆石川祐希、千代の富士のマル秘エピソードも【コメントあり】
テレビ東京は11日午後6時30分から、『県民一斉投票！オラが地元のスター選手ベスト10』を放送する。
【番組カット】自らの伝説のスター選手！”霊長類最強”とうたわれた吉田沙保里
この番組は「オラが地元のスター選手は誰なのか？」を北は北海道から南は沖縄まで徹底調査。今回は7都市（北海道、岩手、茨城、神奈川、石川、愛知、沖縄）4万3350人の地元民にインタビューとアンケートを実施し、各都道府県の“スター選手ランキングTOP10を発表する。
地元民が大熱狂したスター選手の「伝説シーン」も公開。「大谷翔平二刀流衝撃シーン」や「イチロー伝説の１打席」「日本中が泣いた浅田真央伝説の演技」「世界が認めた本田圭佑のスーパーゴール」「伝説の大相撲優勝決定戦」などが登場する。
このほか、大谷翔平や松井秀喜、石川祐希、千代の富士、高木美帆（※高＝はしごだか）らの、地元民だけが知る衝撃のマル秘エピソードが明かされる。
【コメント】
■小木博明（おぎやはぎ）
選手の実績などは中継やテレビでみんな見ていると思うんですけど、やっぱり県民が選ぶだけあってその裏側である地元や学生時代、幼少期、その姿を見られるのが楽しかったです。本田圭佑選手についても「ビッグマウスみたいに見えるけど実は…」と地元の方が話していて。「地元ではあのような言い方をするんだな」と発見でした。番組は順位を発表する前にヒントが出てくるので、家族で早押しでクイズ形式でやってもらえると楽しいのかなと思いますね。
■矢作兼（おぎやはぎ）
地元の定食屋さんが知っているようなみんなが知らない細かい情報が見どころですね。おそらく初めて聞くようなことが何個もあると思うので。あとは具志堅さんのことを「すごいすごい」言っていますけど、途中、具志堅さんがにやける瞬間があるのも注目です（笑）。我々からすると、昔のスターだったすごい横綱たちが結局、名前が残るんだなと思いました。もちろん若い人で活躍している人もすごいけれど、伝説のスターたちが何十年も名前を残しているというのがスポーツのすごいところだなと思います。意外な県もありましたけどね。それがまたおもしろかったです。
■具志堅用高（沖縄県出身）
改めて試合映像を見ていたら、本当にすごい。いい映像を見せてもらいました。過去に自宅で見た試合もいっぱいありました。やっぱり（2023年の）WBCの決勝の試合は今でも大谷さんのシーンを見ますね。あとは相撲もよく見ていたけど、懐かしかったです。相撲はおもしろい！北の湖や千代の富士はやっぱり思い出しましたね。あと時代はやっぱり王さん、長嶋さんが監督同士の対決というのもやっぱり見て今日改めてすごいと思いました。（視聴者の皆さんには）最後までメモを持ってチェックしてほしい。やっぱり過去を振り返って思い出してほしいなと思いますね。
