女優でヨガインストラクターの松本莉緒（４２）が、夫の誕生日を祝う様子をアップした。

７日にインスタグラムを更新し「旦那さんのバースデー・ディナー」と題して投稿。「先月、旦那さんが一つレベルアップしたことをお祝いして、ずっと行きたかった 静香庵の別邸（ＦＲＥＮＣＨ ＴＥＰＰＡＮ 静香庵 別邸 涵養荘）さんでサプライズディナーをしてきました」という。

「幼稚園入園お祝い以来、特別な時に訪れるこの場所。普段は仕事の合間にこっそりお店と連絡を取り合い、メニューや演出を仕込んでおいて」とサプライズを敢行。しかし…。「ワクワクが止まりませんでしたが、息子がちょいちょいネタバラシするので、ほぼバレてる空気でスタートしましたｗ」。料理に大満足で「また特別な日に、ぜひお伺いさせてください」とつづった。

夫、息子と食事を楽しむ写真をアップ。フォロワーは「素敵なショット」「旦那さんお誕生日おめでとうございます。ますます素敵な１年を」とほっこりしていた。

松本は１１歳の時、松本恵の名前でデビュー。１９９８年のドラマ「聖者の行進」では知的障害を持つ少女を演じ切りブレイク。中学卒業後に一度引退するも、高校卒業後に松本莉緒へと改名して復帰した。

今年３月１０日に放送されたＴＢＳ系特番「転身爛漫（らんまん）！あのスターのマエとアト★ブレイク後に人生が華麗に転身したスターに密着」に出演した際に、２年前に夫の実家がある新潟県に移住し、ヨガスタジオをオープンしインストラクターとして働いていると明かした。

プライベートでは３７歳の誕生日だった２０１９年１０月２２日に結婚を報告し、２０年５月に長男を出産した。