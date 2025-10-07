楽天は7日、ミゲル・ヤフーレ投手（27）、マイケル・フランコ内野手（33）の両助っ人が帰国したと発表した。ヤフーレは退団見込み、フランコとの再契約は現在精査している。

今季、ヤクルトから加入したヤフーレは14試合に登板し2勝6敗。防御率は4.48だった。

来日3年目のフランコは、今季101試合に出場し打率・237、7本塁打32打点だった。

▼ヤフーレ 楽天イーグルスの皆さん、このような機会をいただきありがとうございました。ファンの皆さん、応援ありがとうございました。選手の皆さん、チームスタッフの皆さん、親切にしていただきありがとうございました。また機会があればチームの勝利に貢献したいと思います。アリガトウゴザイマス！

▼フランコ まずはじめに、球団関係者、チームメイト、そして東北のファンの皆様に、ありがとうと感謝を伝えたいです。今シーズンもこのチームでプレーできて、光栄であり素晴らしい時間を過ごすことができました。かけがえのないチームメイトとともに戦えたことは私にとって宝物です。今シーズンも熱い声援アリガトウゴザイマシタ！