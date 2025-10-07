エラグ酸配合！ディファレント「F＆W ダイエットコーヒーブラック／カフェラテ」

ディファレントは、機能性と美味しさを両立させた「F&W ダイエットコーヒーブラック」および「F&W ダイエットコーヒー カフェラテ」の2種を2025年9月19日に発売いたしました。

ダイエットサポート成分として注目されるエラグ酸を配合し、日々のコーヒータイムを健康的な習慣へと変える新しい提案です。

ディファレント「F&W ダイエットコーヒーブラック／カフェラテ」

価格：各3,980円(税込) ※定期購買による割引あり

発売日：2025年9月19日(金)

内容量：約30日分(約367g)

発売元：株式会社ディファレント

健康志向の高まりとともに、機能性とおいしさを兼ね備えた商品へのニーズが増加する中、ディファレントは「美味しく続けられる健康習慣」をコンセプトにした商品を開発。

素材選びから味わいまでこだわり抜いた、ダイエットコーヒー2種が登場しました。

両商品に共通で、ダイエットサポート成分として注目されるエラグ酸が配合されています。

F&W ダイエットコーヒー カフェラテ

厳選したアラビカ豆100%を使用し、本格的な味わいを実現したカフェラテ。

まろやかな口当たりで、毎日続けやすい美味しさを追求しています。

さらに美容成分であるヒアルロン酸とセラミドを配合し、ダイエット中の美容ケアもサポートします。

F&W ダイエットコーヒーブラック

エラグ酸に加え、食物繊維のイヌリンと乳酸菌を配合し、より実感できるダイエットサポートを目指したブラックコーヒーです。

すっきりとした飲み心地で、日常的に楽しめます。

体感を重視したい方におすすめの処方です。

いつものコーヒータイムを、美味しく手軽な健康習慣に変えてくれる「F&W ダイエットコーヒー」シリーズ。

美容ケアを重視するなら「カフェラテ」、より実感できるサポートを求めるなら「ブラック」と、目的に合わせて選べるのが嬉しいポイントです。

ディファレントの「F&W ダイエットコーヒーブラック」と「F&W ダイエットコーヒー カフェラテ」の紹介でした。

