Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、10月7日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は開幕から12戦して、勝利がないKONAMI麻雀格闘倶楽部。まだシーズンの10分の1とはいえ、4回に1回はトップを取りたいゲームにおいて、12戦0勝は由々しき事態。ここは選手兼監督・滝沢和典（連盟）が戦う力を取り戻す。

【映像】滝沢選手兼監督、チームに初勝利をもたらすか！？

攻守のバランス力に長けたKONAMI麻雀格闘倶楽部だが、今期はハマれば火を噴く攻撃力がまだ見られていない。一度トップに立てば相手を叩きのめすほどの展開が得意技だが、滝沢が復活のきっかけを掴めば、チームメイトたちも続いてくれるはずだ。

個人として長いトンネルから抜け出したいのは渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）。開幕から4戦して3着2回・ラス2回と、4戦連続逆連対はあまりにつらい。長く連れ添った仲間が背中を押してはくれるが、最後に踏ん張るのは己の力。闇を切り裂けるか。

BEAST Xのルーキー・下石戟（協会）は、自身5戦目の出場。1試合こなすごとに、Mリーグの卓にも、全体の雰囲気にも馴染んできた。地力は周囲も認めるだけに、普段通りの麻雀が打てれば自然と順位も上がっていく。派手なトップでチームをさらに上位へと導けるか。

周囲も羨む好調ぶりなのが、U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）。4戦してトップ2回・2着2回、連対率100％で堂々の個人首位に立っている。知識と度胸、運が絶妙にブレンドされた麻雀で、全てにおいて追い風が吹いている状態。今の瑞原を凹ますことは、なかなか難しい。かなり気は早いが、史上初2度目のMVPへ今のうちにいくらでも蓄えに行く。

【10月7日第1試合】

KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）個人32位 ＋65.5

渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）個人40位 ▲163.8

BEAST X・下石戟（協会）個人19位 ＋11.5

U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）個人1位 ＋144.4

【10月6日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋328.5（14/120）

2位 TEAM雷電 ＋92.2（14/120）

3位 U-NEXT Pirates ＋91.0（16/120）

4位 赤坂ドリブンズ ＋33.6（12/120）

5位 BEAST X ＋8.5（14/120）

6位 KADOKAWAサクラナイツ ▲11.1（12/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲39.6（14/120）

8位 EARTH JETS ▲154.8（14/120）

9位 セガサミーフェニックス ▲158.3（14/120）

10位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ▲190.0（12/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

