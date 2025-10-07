約5か月前に第一子を出産した元HKT48で“モテクリエイター”のゆうこすに密着。夫・幼馴染の男性マネージャーと取り組む“チームでの子育て”が明らかになった。

【映像】ゆうこすの夫&子ども&幼馴染の男性マネージャー

10月3日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#5が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは磯山さやか。

今回は年商20億円経営者として大活躍の元HKT48・ゆうこすこと菅本裕子（31）に密着。ゆうこすは現在、業界トップのライバー事務所社長として、そして新米ママとして忙しい毎日を送っている。

ゆうこすの子育ては「チームでの子育て」。出産、育児に不安を抱えていたゆうこすの背中を押し、今も支え続けるのは「圧倒的な知識と覚悟」を持つ夫だ。夫は出産・育児に関する本を読みまくり猛勉強。ゆうこすは「夫が妊娠について教えてくれる」と信頼を明かした。

13年来の幼馴染である男性マネージャーも近所に住みながら子育てに協力。夫、マネージャーと赤ちゃんの生活リズムをアプリで管理し情報共有、役割分担をしている。マネージャーは朝食も一緒に食べる仲だそう。

出産を機に夫は夜型生活にチェンジし、ゆうこすが休める時間を作っている。仕事も家庭も全力に向き合うゆうこすは「人生で今、一番幸せ」と充実の笑顔を見せた。