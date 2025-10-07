°Ï¸ë¡¢À±¹ç¤¬¾¡¤Á1¾¡1ÇÔ¡¡½÷Î®ËÜ°øË·ÀïÂè2¶É
¡¡°Ï¸ë¤ÎÆ£ÂôÎ¤ºÚ½÷Î®ËÜ°øË·¡Ê27¡Ë¤ËÀ±¹ç»ÖÊÝ»ÍÃÊ¡Ê28¡Ë¤¬Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤ëÂè44´ü½÷Î®ËÜ°øË·Àï¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¼çºÅ¡¢JA¶¦ºÑÏ¢¡¢¶¦±É²ÐºÒ¶¨»¿¡Ë5ÈÖ¾¡Éé¤ÎÂè2¶É¤Ï7Æü¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤ÎÆüËÜ´ý±¡¤ÇÂÇ¤¿¤ì¡¢¸á¸å6»þ27Ê¬¡¢290¼ê¤ÇÀ±¹ç»ÍÃÊ¤¬ÇòÈÖ1ÌÜÈ¾¾¡¤Á¤·¡¢ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò1¾¡1ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡À±¹ç»ÍÃÊ¤ÏÃæÈ×¡¢²¼ÊÕ¤Î¥³¥¦Áè¤¤¤òÀ©¤·¡¢Í¥Àª¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢Æ£Âô½÷Î®ËÜ°øË·¤Î·ã¤·¤¤ÄÉ¤¤¾å¤²¤ËÂÑ¤¨¡¢¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡»ý¤Á»þ´Ö³Æ4»þ´Ö¤Î¤¦¤Á¡¢»Ä¤ê¤ÏÀ±¹ç»ÍÃÊ1Ê¬¡¢Æ£Âô½÷Î®ËÜ°øË·24Ê¬¡£
¡¡Âè3¶É¤Ï14Æü¡¢Æ±´ý±¡¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£